Artistas reúnem obras na exposição Trajetória Além de comemorar os dez anos do Atelier Marcelo Casali, a mostra pretende apresentar ao público diferentes formas de expressão artística



Aline Furtado

Repórter

14/10/2010

Um pouco do aprendizado de 50 artistas-alunos do Atelier Marcelo Casali estará exposto no Espaço Cultural dos Correios a partir do próximo sábado, 16 de outubro. A mostra Trajetória ficará em cartaz até o dia 30 deste mês.

A coletiva, que comemora os dez anos de fundação do espaço, retrata imagens diversas. "Não focamos num tema específico. Temos desde figuras acadêmicas até expressões do modernismo", explica o organizador da mostra, Marcelo Casali.

Além de comemorar o aniversário do atelier, a intenção é exibir ao público obras com diferentes visões. Quem visitar a galeria terá oportunidade de visualizar trabalhos que apresentam estilos diversos, como rostos, animais, paisagens, natureza morta, frutas, além de pinturas abstratas. A expressão nas telas foi desenvolvida por meio do uso de técnicas diversas, como pintura a óleo e desenho artístico.

De acordo com Casali, a exposição reúne obras de pessoas de diferentes idades. "Temos trabalhos de jovens, adultos, além de três crianças." Ele conta que, embora o atelier realize, anualmente, uma coletiva, sendo esta a nona edição, a expectativa é sempre grande. "O fato de as pessoas terem a oportunidade de conhecer os trabalhos é gratificante para todos os envolvidos, afinal, as obras são fruto do potencial e da capacidade de cada um", destaca.

Selo personalizado

Durante a vernissage, marcada para esta sexta-feira, dia 15, será lançado o selo comemorativo aos dez anos do Atelier Marcelo Casali. "A estampa vai trazer a imagem da casa, destacando a importância do trabalho que é realizado", lembra a gerente do Espaço Cultural Correios, Sueli Navarro.

O atelier-escola, fundado em 1999, conta, atualmente, com cinco professores, funcionando num imóvel tombado pelo município. O endereço do atelier é rua Silva Jardim, 296, bairro Santa Helena.

Arte e intuição

Para Casali, a arte expressa a intuição, contudo, não é necessário possuir qualquer tipo de habilidade para dar início aos trabalhos artísticos. "Aqueles que já possuem o dom acabam aprendendo de maneira mais rápida. Os que não têm, são trabalhados por meio da técnica", destaca, lembrando que a arte pode ser desenvolvida por qualquer pessoa.

Serviço A exposição Trajetória pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre 10h e 18h. Aos sábados, o período de visitação é das 10h às 14h. O Espaço Cultural Correios fica na Marechal Deodoro, 470, Centro.

