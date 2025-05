Terça-feira, 16 de junho de 2020, atualizada às11h40

Confira a agenda de shows para assistir em casa



Da redação



Com os eventos cancelados, os artistas têm dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo shows ao vivo através das redes sociais. As lives garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira o que vem por aí:

Lives de hoje, terça-feira

Nicolas Germano – 18h (YouTube)

Pepeu Gomes – 19h (YouTube)

Pedrinho – 19h (YouTube)

Cau e Deborah – 20h (YouTube)

Rogério Flausino e Wilson Sideral – 20h (YouTube)

Luísa Sonza – 22h (YouTube)

Lives do dia 17/06 (quarta-feira)

Grupo 22 Minutos – 17h (YouTube)

Adriana Moreira – 19h (YouTube)

Gabriel Gaitano, Denise Allves, Girlei Souza e DJ Gill – 19h30 (YouTube)

Chitãozinho & Xororó – 20h (YouTube)

Vitor Kley – 20h (YouTube)

Lives do dia 18/06 (quinta-feira)

Laninha Show – 18h (YouTube)

João Neto e Frederico – 19h (YouTube)

Daniela Mercury – 19h (YouTube)

Ana Clara – 20h (YouTube)

Lucas Mamede – 20h (YouTube)

Zé Felipe – 20h (YouTube)

Ton Oliveira – 20h (YouTube)

Lives do dia 19/06 (sexta-feira)

Olodum – 13h30 (Instagram)

Henry Freitas – 16h (YouTube)

A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

Lucy Alves – 18h (YouTube)

Padre Reginaldo Manzotti – 19h (YouTube)

Carlos Careqa e Mário Manga – 19h (YouTube)

Gustavo Mioto – 20h (YouTube)

Márcio e Marcelo – 20h (YouTube)

Paraná – 20h (YouTube)

Zé Cantor – 20h (YouTube)

Elba Ramalho – 20h (YouTube)

Jorge Aragão – 20h30 (YouTube)

Jonas Esticado – 21h (YouTube)

Amado Batista – 22h45 (YouTube)

Filipe Ret

Lives do dia 20/06 (sábado)

Almir Rouche – 13h (YouTube)

Belo – 15h (YouTube)

Nanara Bello – 15h (YouTube)

Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

João Rock e Você (Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais) – 16h (YouTube)

Israel Novaes – 17h (YouTube)

Rionegro & Solimões – 17h (YouTube)

Pedra Letícia – 17h (YouTube)

Dennis DJ – 17h (YouTube)

Chimarruts – 18h (YouTube)

Banda Resgate – 19h (YouTube)

Jards Macalé – 19h (YouTube)

Gino & Geno – 20h (YouTube)

Furacão 2000 – 20h (YouTube)

Wesley Safadão e Luan Santana (part. Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada) – 20h

Ivete Sangalo – 22h (YouTube)

Lives do dia 21/06 (domingo)