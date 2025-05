Sexta-feira, 11 de setembro de 2015, atualizada às 17h

Feira de Adoção do Canil Municipal será neste domingo na UFJF

A Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebe, neste domingo, 13, uma feira de adoção com cães do Canil Municipal do Demlurb. O evento ocorre entre 9 e 14 horas. Ao todo, 38 cães estarão disponíveis para a adoção consciente. Caso chova com frequência e intensidade relevantes, o evento poderá ser adiado.

Os candidatos à adoção deverão levar algum documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. Os futuros donos passarão por uma entrevista seletiva, para traçar o perfil de cão ideal para cada família e a potencialidade de uma adoção de sucesso. Antes de ser autorizada a adoção, as fichas serão analisadas pela comissão organizadora, formada por protetores de animais, médicos veterinários e alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da UFJF.

Entre os cães, estão dez filhotes e 28 adultos, machos e fêmeas, e de pequeno, médio e grande portes. Todas as fêmeas adultas disponíveis na feira já estarão castradas.