Caderno Direitos Humanos ACESSA.com Proposta é abordar questões de raça, gênero, cidadania e

deficiência em uma iniciativa inédita no país

Mais que um espaço com matérias jornalísticas que tratam da inclusão social ou a divulgue, o caderno Direitos Humanos do Portal ACESSA.com vem com uma proposta de ser um caderno inclusivo.

A idéia é abranger o conteúdo do caderno à amplitude da palavra que dá nome ao canal. Vamos desvincular direitos humanos de filantropia e ajuda ao próximo, termo bastante difundido pelo senso comum, ampliando pautas e coberturas para questões que debatam sobre cidadania, violência, desigualdade social, respeito por crenças religiosas, direitos fundamentais do homem, além de questões ligadas à homossexualidade e raça, dando atenção especial a assuntos e lutas das pessoas com deficiência.

No caderno, todas as matérias têm conteúdo alternativo em áudio, possibilidade de aumento de letras e comandos "accesskey" para que qualquer pessoa com dificuldade motora (seja ela deficiente ou idosa) possa fazer a navegação, através de teclas de atalho. (veja como funciona abaixo).

Saiba como funcionam os comandos accesskey:

A palavra accesskey significa: access + key = ter acesso através de teclas (ter acesso a + tecla). A principal finalidade destes comandos é a possibilidade de acessar os links sem a utilização do mouse. Para isso, basta a utilização de teclas de atalho. Como cada browser (navegador que permite você acessar a internet) é de uma forma, essas teclas podem variar. Por exemplo: