Caderno Direitos Humanos ACESSA.com Proposta é abordar questões de raça, gênero, cidadania e
deficiência em uma iniciativa inédita no país
Mais que um espaço com matérias jornalísticas que tratam da inclusão social ou a divulgue, o caderno Direitos Humanos do Portal ACESSA.com vem com uma proposta de ser um caderno inclusivo.
A idéia é abranger o conteúdo do caderno à amplitude da palavra que dá nome ao canal. Vamos desvincular direitos humanos de filantropia e ajuda ao próximo, termo bastante difundido pelo senso comum, ampliando pautas e coberturas para questões que debatam sobre cidadania, violência, desigualdade social, respeito por crenças religiosas, direitos fundamentais do homem, além de questões ligadas à homossexualidade e raça, dando atenção especial a assuntos e lutas das pessoas com deficiência.
No caderno, todas as matérias têm conteúdo alternativo em áudio, possibilidade de aumento de letras e comandos "accesskey" para que qualquer pessoa com dificuldade motora (seja ela deficiente ou idosa) possa fazer a navegação, através de teclas de atalho. (veja como funciona abaixo).
Saiba como funcionam os comandos accesskey:
A palavra accesskey significa: access + key = ter acesso através de teclas (ter acesso a + tecla). A principal finalidade destes comandos é a possibilidade de acessar os links sem a utilização do mouse. Para isso, basta a utilização de teclas de atalho. Como cada browser (navegador que permite você acessar a internet) é de uma forma, essas teclas podem variar. Por exemplo:
- Para você ter acesso às matérias do link Instituições, do caderno Direitos Humanos: observe que o grifo está abaixo da letra 'i'. No Mozilla Firefox, você deve apertar ALT+SHIFT+ a letra "i".
- No caso do Internet Explorer, o comando para acessar este link será: ALT+tecla, depois aperta ENTER. ALT+ tecla vai levar o foco para o link e a tecla ENTER faz você acessar o link. No caso do link Instituições, você vai apertar ALT+ letra "i", depois ENTER.
- No browser Opera você aperta SHITF + ESC (ele vai exibir uma lista com todas as accesskeys). Em seguida a letra, no caso do link Instituições a letra 'i', no link Gente do Bem 'g' e assim por diante.
