Abrigo Santa Helena Um resgate à cidadania

Tâmara Lis

02/07/2003

O Abrigo Santa Helena é uma entidade filantrópica fundada em 10 de outubro de 1915 por José Procópio e Edgar Quinet. A assistente social, Roberta Ferreira, conta que o objetivo inicial da instituição era funcionar como um asilo para mendigos, mas que com o passar do tempo o lugar se tornou uma opção para os idosos carentes e sem família.

Atualmente, a maior parte dos idosos que vive no abrigo tem família, mas muitos deles moravam na roça e não têm com quem contar, outros vieram de cidades vizinhas ou de outros estados como o Rio de Janeiro.

Roberta Ferreira conta que atualmente o abrigo possui 115 idosos (a maioria mulheres). Muitos deles estão há muito tempo na casa, alguns há 20 anos.

A assistente social diz que há uma grande preocupação para que as famílias continuem mantendo o vínculo com os idosos. "Fazemos os reuniões periódicas. E antes da internação são feitas várias entrevistas com a família para ver se não há possibilidade de manter o idoso junto dela", esclarece.

Algumas famílias vão buscar os idosos para passear ou passar o fim de semana em casa, mas muitas delas passam por dificuldades financeiras e falta até mesmo o dinheiro da passagem de ônibus para chegar até o abrigo.

Doações

As necessidades e cuidados dos idosos que não têm família ficam a cargo do Abrigo Santa Helena que se responsabiliza por fornecer os medicamentos e o que mais for necessário.

Mas, felizmente, muita gente se prontifica a ajudar. Roberta conta que as doações são muitas, principalmente de fraldas, alimentos e material de limpeza. Mas não supre todas as necessidades e, por isso, a instituição sempre precisa de mais doações.

Os interessados em ajudar podem levar as doações no próprio Abrigo, e aproveitar para fazer uma visita aos idosos, ou fazer um depósito na conta bancária da instituição. Roberta lembra que todas as doações podem receber recibo para que sejam feitas deduções no imposto de renda.







Equipe e Funcionamento

No total cerca de 35 a 40 funcionários trabalham no Abrigo Santa Helena, incluindo aí psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, professor de educação física, auxiliares de enfermagem, enfermeira, médicos e funcionários da área administrativas. Apenas dois voluntários auxiliam nas tarefas.

O abrigo é dividido em quatro pavilhões. Dois deles são ocupados por homens e mulheres considerados independentes (ou seja aqueles que possuem maior autonomia e necessitam de menos cuidados). Os outros idosos são considerados dependentes e ficam em pavilhões onde recebem um tratamento mais intenso e constante. Em cada um destes pavilhões há uma sala de recreação onde há aparelhos de som e TV. Cada quarto tem quatro camas.

No prédio mais antigo funciona a administração e a parte recreativa. É nesta área também que fica a capela e a lavanderia, além de ter um espaço para o funcionamento de enfermarias.

Atividades!

Para não deixar que os idosos percam a referência do tempo são feitas festas como a que comemora os aniversariantes do mês. E as festas são animadíssimas com café especial no salão e baile com sanfoneiro. Também são feitas festas juninas, de carnaval, natal, dia das mães e o que mais se puder comemorar.

E o que não pode é ficar parado! Para garantir que os vovôs e vovós mantenham a mente e o corpo em perfeito estado, está sendo desenvolvido o projeto Caminhar - uma parceria do abrigo com a prefeitura de Juiz de Fora. Através deste projeto, os idosos desenvolvem atividades como pinturas, desenhos e artes.

Na terça e quinta é a vez de colocar o corpo para funcionar: um professor de educação física desenvolve atividades com os idosos dispostos a participar.

Solidariedade!

E gente disposta a ajudar é o que não falta! Roberta conta que sempre há pessoas fazendo visitas ao abrigo. "Todo sábado tem um grupo religioso que faz as visitas. Católicos, espíritas, evangélicos, protestantes, todos dão a sua colaboração. E outros ajudam de outra forma como um grupo de mulheres que fazem parte de uma ordem da maçonaria na cidade que doaram os equipamentos para a sala de fisioterapia", diz. Cada um ajuda como pode!

Endereço do Abrigo

Abrigo Santa HelenaAv. Francisco Valadares, 2745, Vila IdealCEP: 36020-420 - Juiz de Fora/MGFone/fax: 3235-1048Escritório Central: Avenida Rio Branco, 2406/sala 910Edifício das Clínicas

Conheça mais o abrigo Santa Helena

