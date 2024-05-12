Quinta-feira, 09 de janeiro de 2009, atualizada ?s 15h40

Amigos M?os Abertas faz campanha para arrecadar fraldas geri?tricas

Viviane Camargos

Editora Geral



A Organiza??o da Sociedade Civil de Interesse P?blico (Oscip) Amigos M?os Abertas (AMA) est? fazendo uma campanha emergencial para arrecar fraldas geri?tricas. De acordo com a funcion?ria Jennifer Reniz, muitos idosos s?o cadastrados na institui??o e o estoque de fraldas atual ? insuficiente.

A oscip atende a cerca de 300 fam?lias em Juiz de Fora e regi?o, oferecendo cestas b?sicas, fraldas, rem?dios e caixas de leite. A AMA mant?m ainda um programa de gera??o de emprego e renda, no qual ministra cursos de culin?ria, inform?tica, manicure, cabeleireiro e artesanato para pessoas de baixa renda.

Aqueles que desejam contribuir com a campanha das fraldas geri?tricas devem ligar para os telefones (32) 3312-8535 ou 3223-8535. A AMA aceita tamb?m doa?es em dinheiro. A conta para dep?sito ?: Ag?ncia 3122, Conta Corrente n?mero 27803-3, Banco Ita?.