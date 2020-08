Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, atualizada às 12h

O que é o Voluntariado?



Da redação



É o exercício de um trabalho sem remuneração com o objetivo de ajudar as pessoas ou a comunidade. Ele pode trazer um retorno na esfera social, cultural, educacional, ambiental etc.

Os trabalhos voluntários podem ser realizados dentro de creches, asilos, hospitais, penitenciárias, ONGs em geral ou até mesmo na rua.

Qualquer pessoa pode realizar um trabalho como esse. Desde um médico, um advogado, um pedreiro ou pintor até um estudante ou cidadão sem nenhum estudo. Para fazer o bem não há necessidade de pré-requisitos. Não é necessário ter conhecimentos técnicos específicos, curso superior, treinamento especializado e nem uma conta bancária abastecida. O principal é desejar ajudar e dedicar parte de seu tempo e atenção.

O trabalho voluntário traz muitos benefícios para quem recebe e, principalmente, para quem doa. Através de seu exercício a pessoa pode treinar e “estagiar” em sua futura profissão, pode descobrir novas habilidades, se relacionar melhor com os outros, realizar contatos que poderão ser fundamentais em seu futuro profissional, ocupar seu tempo ocioso se sentindo mais útil e saudável, além do bem estar e desenvolvimento pessoal.

Para iniciar nessa linda jornada, o voluntário precisa apenas de se identificar com uma causa, um objetivo que toque o seu coração. A partir daí ele poderá buscar uma ONG em sua cidade que já atua naquele setor ou mesmo, dependendo da atividade, a contribuição poderá ser oferecida à distância. Um programador, por exemplo, ou alguém que dê manutenção num site, não terá necessidade de estar próximo fisicamente.

Atualmente, existem algumas plataformas que ajudam a aproximar os voluntários das instituições. Em breve, será lançado em Juiz de Fora um canal para conectar quem precisa de apoio com pessoas que ajudam. Essa plataforma pretende integrar todas as entidades com seus voluntários da cidade e região, além de mobilizar mais pessoas para conhecer e contribuir com esse Universo. Vem aí o Franco Amor!

Patrícia Guimarães - Voluntária

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.