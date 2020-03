Segunda-feira, 9 de março de 2020, atualizada às 8h12

Classificados do Bem oferece 40 vagas para trabalho voluntário

Da redação



O Classificados do Bem está com 40 vagas para trabalho voluntário. Os interessados devem escolher uma das 14 instituições inscritas neste mês e entrar em contato direto com elas. A iniciativa é da Secretaria de Comunicação Pública (Secom) da Prefeitura de Juiz de Fora.

Caso você seja integrante de alguma instituição social ainda não cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social, informe-se pelo telefone (32) 3690-7246 e participe desta corrente do fazer o bem ao próximo.

1 - Abrigo Santa Helena - Auxiliar para capina e jardinagem e visitas a idosos (terças, quartas, sextas-feiras, sábados e domingos, das 13h às 15h).

Onde? - Avenida Francisco Valadares, 2.745, Bairro Vila Ideal.

Contato - Monalisa Torres (32) 3235-0858 ou abrigojf@yahoo.com.br.

2 - Assistência Social Nossa Senhora da Glória - Instrutor de oficina de inclusão digital e informática e nutricionista.



Onde? - Rua Feliciano Penna, 187, Mariano Procópio.

Contato - Sandra Hansen (32) 3215-9698 e (32) 98834-2223, ou pelo e-mail assnsg@veloxmail.com.br.

3 - Obra Social Santa Catarina - Instrutor de dança de salão, informática e ginástica funcional para pessoas acima de 55 anos, fonoaudiólogo.



Onde? - Rua Monteiro Lobato, 147, Jardim Casablanca.

Contato - Carla Silva (32)3214-3841 ou carla.silva@santacatarinajf.com.br.

4 - Educandário “Carlos Chagas” - Instrutor de oficina de artesanato, recreador e nutricionista.



Onde? - Rua Eunice Weaver, Carlos Chagas.

Contato - Ana Eliza Itaborahy ou Elizângela Souza, pelos telefones (32) 2101-7500, (32) 2101-7512 e (32) 2101-7511 ou pelo e-mail educandarioadm@hotmail.com.

5 - Legião da Boa Vontade (LBV) - Professor de dança e capoeira.



Onde? - Rua Francisco Fontainha, 83, Santo Antônio.

Contato - Jamile Oliveira, pelo telefone (32) 3216-1406 ou pelo e-mail amedeiro@lbv.org.br.



6 - Associação de Apoio a Crianças e Idosos (AACI) - Jardineiro, auxiliar de capina, instrutor de atividades recreativas para idosos e psicopedagoga.



Onde? - Rua Doutor Dias da Cruz, 53, Nova Era.

Contato - Raquel Barros (32) 3226-4832 ou (32) 99836-0592 ou pelo e-mail aacisocial@hotmail.com.

7 - Instituto Profissional “Dom Orione” - Instrutor de informática e professor de jiu-jitsu.



Onde? - Estrada Dom Orione, Dom Bosco.

Contato - Maria do Carmo, (32) 3232-4136 ou pelo e-mail servico.ipdo2018@gmail.com.

8 - Associação Amigos Mãos Abertas (AMA) - Professor de dança e fonoaudiólogo.



Onde? - Rua Eunice Weaver, 164, Carlos Chagas.

Contato - Fátima Aparecida, pelos telefones (32) 3223-8535 ou (32) 98819-1077 ou pelo e-mail coordenação.fatimajf@gmail.com.

9 - Associação Espírita do Grupo Semente - Professor de futsal, música, violão e teatro.



Onde? - Rua Belo Vale, 138, Dom Bosco.

Contato - Regina Novaes (32) 3232-6900 ou grupo.semente@yahoo.com.br.

10 - Associação dos Cegos - Alfabetizador.



Onde? - Av. dos Andradas, 455, Centro.

Contato - Renildo Louzada, (32) 2101-2461, louzaare28@hotmail.com.

11- Lar de Idosos “Santa Luiza de Marillac” - Secretária, cuidador de idosos, faxineira e pedreiro.



Onde? - Rua Furtado de Menezes, bairro homônimo.

Contato - Mariana Bravo, pelo telefone (32) 3211-2902 ou pelo e-mail larluizademarillac@oi.com.

12- Residencial “Madre Maria São Miguel” - Instrutor de artesanato e tapeçaria, ajudante no bazar e professor de música e dança.



Onde? -Rua Rosa Sffeir, 50, Bairro Grajaú.

Contato - Ana Elisa Mezzonato, (32) 3215-9762 ou e-mail servicosocialresidencialmmsm@gmail.com.

13- Sociedade Beneficente Mão Amiga – Psicólogo e assistente social.



Onde? - Avenida Darcy Vargas, 85, Bairro Ipiranga.

Contato - Cida, pelos telefones (32) 3234-7091 e 98838-4338 ou e-mail pelomaoamiga.jf@hotmail.com.



14- Fundação Espírita “João de Freitas” - Costureira e instrutor de artesanato.



Onde? - Rua São Mateus, 1.350, bairro homônimo.

Contato - Ana Paula Fagundes Netto, através do telefone (32)3232-1279 ou enviar e-mail para servicosocialfejof@gmail.com.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.