Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 10h20

Instituições de Juiz de Fora arrecadam agasalhos. Confira a lista



Da redação



Com a chegada do inverno, as instituições de Juiz de Fora estão arrecadando agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste período de pandemia do novo coronavírus - em quem o cuidado com a saúde está ainda mais rigoroso - também é essencial a doação de máscaras, álcool 70% e alimentos. O projeto Classificados do Bem listou as instituições que precisam do seu apoio. Um grupo de voluntários, do projeto JF Contra o Coronavírus, também realiza diversas ações solidárias na cidade. Se você ficou interessado em ajudar, clique aqui.



Mão Amiga

Contato: Maria Aparecida

(32) 3234-7091 e 98838-4338 ou maoamiga.jf@hotmail.com

Avenida Darcy Vargas, 85, Ipiranga

Abrigo Santa Helena

Contato:Fátima ou Ana Paula

(32) 3235-0858 ou abrigojf@yahoo.com.br

Avenida Francisco Valadares, 2.745, Vila Ideal

Serviço de Abordagem

Contato: Renata

(32) 3690-7770 ou abordagemsocialjf@gmail.com

Casa de Passagem para Mulheres

Contato: Lóide

(32) 3031-1457 ou casadepassagemjf@gmail.com

Rua Oswaldo Cruz, 85, Centro

Fundação Maria Mãe

Contato: Laura Nogueira, Katia Carvalho, Vanessa Ferrarezi

(32) 3212-5072 ou fundacaomariamaeopj@gmail.com

Rua Trinta e Um de Maio, 56, Ladeira

Núcleo do Cidadão de Rua

Contato: João

(32) 3690-7540 ou nucleocidadaoderua@gmail.com

Avenida Brasil, 265, Poço Rico

Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua (Centro POP)

Contato: Lidiane

(32) 3690-7102 ou centropopcoordenacao@pjf.mg.gov.br

Avenida Brasil, 265, Poço Rico

Casa da Cidadania

Contato: Stephania

(32) 3690-7600 ou casadacidadaniajf@gmail.com

Alameda Ilva de Melo Reis,6001, Jardim Esperança

Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac

Contato: Sônia ou Jussara

(32) 3211-2902 ou larluizademarillac@gmail.com

Rua Furtado de Menezes, s/n, Furtado de Menezes

Educandário Carlos Chagas

Contato: Ana Eliza ou Elizângela

(32) 2101-7500, 2101-7512 e 2101-7511 ou educandarioadm@hotmail.com

Rua Eunice Weaver s/n, Carlos Chagas

Legião da Boa Vontade (LBV)

Contato: Jamille, Graciana ou Antônio

(32) 3216-1406 ou jamillef@lbv.org.br

Rua Francisco Fontainha, 83, Santo Antônio

Casa Florescer

Contato: Lorraini

(32) 3026-0275 e (32) 99161-0064 ou casaflorecer.adra@gmail.com

Rua Dr. João Pinheiro,105, Jardim Glória

