Quinta-feira, 2 de julho de 2020, atualizada às 17h48

Três mil viseiras produzidas pela UFJF são doadas para proteção de indígenas contra Covid-19



Angeliza Lopes

Repórter



Três mil viseiras modelo face shield vão desembarcar de Juiz de Fora rumo à Amazônia nos próximos dias. Os protetores faciais reforçarão os trabalhos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), empenhados no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus nas regiões onde vivem os povos indígenas. O protótipo foi desenvolvido pelo Grupo de Robótica Inteligente (GRIn), da Faculdade de Engenharia, em parceria com Laboratório de Prototipagem e Virtualização (LAPROT) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



Conforme o coordenador dos voluntários do projeto, Aristides Perobelli Fonseca, a Universidade comprou o material para a produção das peças, elaborada por uma equipe de voluntários das Faculdades de Arquitetura e Engenharia. "Inicialmente, as viseiras foram confeccionadas para atender o Hospital Universitário, mas já conseguimos chegar a marca de produção de 25 mil peças, sendo que 20 mil já foram entregues para vários hospitais de Juiz de Fora e região", detalha, lembrando que o relatório com todas as instituições beneficiadas pode ser conferido na página no Instagram do projeto @laprot.ufjf.



As máscaras são feitas de polietileno de alto impacto e folha de acetato de 0.5mm. O coordenador conta que existe todo um trabalho conjunto para que as máscaras sejam confeccionadas e enviadas para seus destinos. Um dos apoiadores da ação é o grupo de iniciativa popular chamado 'JF Contra Coronavírus'. "Eles fazem doação de material, lanche para os voluntários. Nos ajudam com toda articulação para entrega das viseiras". Outro apoio importante são as doações de sabão e álcool em gel, produzidas pelo Projeto Divulga Química, do Instituto de Ciências Exatas (ICE), para higienização das equipes - o projeto precisa de doação de garrafas em condições de uso e acompanhadas de tampas, veja como doar aqui.



Ele diz ainda que a data de entrega das máscaras face shield, que beneficiarão os povos indígenas, ainda não foi definida. "Vamos enviá-las entre esta sexta, 3, e próxima terça, 7. O transporte delas será custeado pela COIAB".



Além das viseiras, Fonseca informa que as Faculdades de Engenharia e Arquitetura também estão empenhadas na elaboração outros protótipos de apoio ao combate à Covid-19. "O GRIn está tentando elaborar um modelo de respirador e prototipou caixas de acrílico para proteção coletiva em situações de entubação de pacientes".

