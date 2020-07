Quinta-feira, 9 de julho de 2020, atualizada às 11h47

IV Semana Rainbow inicia campanha de arrecadação de alimentos

Da redação



A IV Semana Rainbow da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal a serem entregues a entidades e associações que acolhem membros da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e outros (LGBTQIA+) e que cuidam de pessoas com HIV e Aids em Juiz de Fora. As doações podem ser feitas na loja de autosserviço do Shopping Jardim Norte, até o dia 18 de agosto.



A campanha visa promover ações de apoio à comunidade e difundir a iniciativa por meio da ampliação de discussões para conscientizar e esclarecer a sociedade sobre temas diversos.



É importante lembrar que, seguindo as orientações de distanciamento e isolamento social propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades da área, não há nenhum funcionário no posto de coleta. A pessoa vai até o loja 1004 (próxima ao acesso B no Shopping Jardim Norte), deixa a doação e, caso queira concorrer aos brindes, deve preencher um formulário próprio disponibilizado no local.



Público alvo



Nesta edição da Campanha de Arrecadação da Semana Rainbow, as doações são direcionadas para o Grupo Casa, o Grupo Espírita de Assistência aos Enfermos (Gedae), o Programa DST-AIDS e associações e grupos informais que acolhem a comunidade LGBQTIA+ em situação de rua e/ou vulnerabilidade social. A entrega dos donativos recebidos será realizada por um serviço fretado, respeitando as normas de biossegurança.



De acordo com o coordenador da IV Semana Rainbow, Marcelo Carmo, a definição dos beneficiados foi baseada em outra ação realizada pelo projeto extensionista, geralmente, em 1º de dezembro, quando acontece o Dia Mundial Contra AIDS. “Nessa data, sempre propomos discussões sobre o tema e acreditamos que seria importante reforçar as parcerias com essas instituições. Nesse momento, todos têm uma série de demandas e necessidades, mas nossa escolha foi feita em função dessa população que já vive às margens e agora está ainda mais exposta.”



Sorteio



As pessoas que contribuírem e preencherem o formulário que está disponível no local de arrecadação, concorrem a brindes durante a Semana Rainbow que acontece entre os dias 10 e 16 de agosto. As prendas são postais e cartazes com o desenho doado pelo artista goiano Hector Angelo. Outros brindes disponibilizados por empresas parceiras também poderão fazer parte do sorteio.





