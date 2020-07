Segunda-feira, 20 de julho de 2020, atualizada às 18h23

Projeto Brothers do Bem apoia famílias da Favela do Rato em Juiz de Fora



Angeliza Lopes

Repórter



A campanha solidária que nasceu com propósito de dar assistência a quase 100 famílias em Juiz de Fora, durante a pandemia do novo coronavírus, se fortaleceu e não pretende parar mais, mesmo depois que a crise passar. O grupo 'Brothers do Bem' começou com doações de cestas básicas, máscaras e kits de higiene e limpeza para os moradores da área conhecida como 'Favela do Rato', no bairro Santa Terezinha, mas traçou nova missão, e, agora, quer apoiar na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na comunidade.



Toda a história começou há anos, quando Fernando Halfeld deu aulas de Jiu Jitsu para crianças da Favela do Rato, pelo projeto social Leões de Judá, junto com o mestre Thiago Dias. Mesmo depois de sair do Brasil, Fernando continuou na memória dos jovens que estiveram com ele nos tatames do bairro de Juiz de Fora. Seu ex-aluno Yuri Maxwell entrou em contato com o mestre, que vive atualmente nos Estados Unidos (EUA), e pediu apoio para as famílias da comunidade, já que muitas delas ficaram sem renda, com as restrições e desempregos causados pelos protocolos sanitários que determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais não essenciais, para manter o isolamento social e controle do vírus.



A enfermeira voluntária do projeto, Nina Halfeld, conta que seu primo Fernando iniciou uma mobilização entre amigos e familiares de Juiz de Fora e de outros países como EUA e Austrália, criando, assim, os Brothers do Bem. "Meu primo montou uma campanha de arrecadação de doações pela plataforma Abacashi.com. Ele mandou para os grupos da família e me voluntariei para atuar no projeto junto com os amigos dele do Jiu Jitsu e do colégio", detalha Nina.



Além das 109 cestas básicas, a equipe levou para os moradores, aproximadamente, 250 máscaras e 82 kits de higiene e limpeza, além de roupas, para garantir a segurança de todos.



Depois do apoio emergencial, os Brothers têm expandido suas ações com propósito de melhorar a qualidade de vida da comunidade. "Com isso, nos organizamos e agora buscamos atender às demais necessidades das famílias e, por isso, não paramos de unir forças e doações", disse Nina, lembrando que o projeto já conquistou novos adeptos, como uma advogada que oferece apoio jurídico para os moradores e uma assistente social.



Como forma de tornar o projeto mais sólido, Nina completa ainda que o grupo também buscou assessoria do Projeto Vivart, que apoia a formalização e crescimento de projetos sociais da cidade.



Campanha para Ronaldo



Neste momento, a principal campanha que o grupo tem apoiado é a arrecadação para as obras de adaptação da casa de Ronaldo. O morador da Favela do Rato permanece na condição de cadeirante devido a uma paralisia temporária nas pernas causada pela tuberculose. Como sua casa é pequena e sem acessibilidade, o grupo pretende arcar com as intervenções no imóvel, principalmente no banheiro e no acesso à residência. "Como o banheiro é muito pequeno, não é possível acessar com cadeira de rodas. A porta tem 30 centímetros e não possui pia e nem iluminação. Estamos abrindo um novo acesso na casa que facilitará a vida dele", detalha o grupo e uma das postagens de divulgação da campanha.



A enfermeira comemora que a equipe já conseguiu ajuda de uma fisioterapeuta, um arquiteto e um engenheiro, além de algumas doações de materiais de construção. "As pessoas podem nos ajudar fazendo doações pelo site Abacashi.com, se tornando voluntárias ou nos ajudando na divulgação do projeto. Vamos arcar com o valor da obra, por isso estamos tentando ganhar os materiais de construção. Nós buscamos as doações", detalha.

Para a obra, o grupo aceita doação de sacos de cimento e de cal, areia, material hidráulico e outros itens diversos, como pia, vaso e porta de ferro para a entrada da casa, entre outros.



Para saber mais sobre os Brothers do Bem, basta acessar a página deles no Instagram @brothers.do.bem, onde também são divulgados as tabelas de prestação de contas de como foram gastos os recursos doados.

