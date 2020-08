Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, atualizada às 11h30



Projeto Classificados do Bem lança campanha para 13 instituições de JF



Da redação



Nesta sexta-feira, 28 de agosto, Dia do Voluntariado, o projeto Classificados do Bem lança uma nova campanha. Nesta edição, participam 13 instituições, devidamente cadastradas, que informam sobre o que precisam receber.

Embora Juiz de Fora ainda esteja na onda amarela do Programa Minas Consciente, que já permite uma flexibilização maior de serviços e do comércio na cidade, as instituições ainda seguem com trabalho voluntário e presencial reduzido.

Diante dessa realidade do isolamento social, muitas pessoas que dedicavam seu tempo às instituições precisaram se afastar. Mas, como ser voluntário é ajuda e amparo, é prover de carinho a quem precisa, a campanha continua a estreitar o contato entre o cidadão e as instituições cadastradas com ajuda em doações, que podem ser de mantimentos, material de higiene e limpeza. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação da prefeitura de Juiz de Fora.

Interessados em fazer doações e ajudar devem entrar em contato com as instituições abaixo.



1- Abrigo Santa Helena

Fralda Geriátrica G e XG

Contato: Fátima ou Ana Paula

(32) 3235-0858 ou abrigojf@yahoo.com.br

Avenida Francisco Valadares, 2.745, Vila Ideal

2- Amigos Mãos Abertas (AMA)

Alimentos, leite e material de limpeza

Contato: Fátima da Silva

(32) 3225-8535 ou amigosmãosabertas@hotmail.com

Rua Eunice Weaver, 164, Carlos Chagas

3- Casa de Passagem para Mulheres

Roupa íntima (calcinha e sutiã)

Contato: Loide Borges

(32) 3031-1457/ 99111-6173 ou casadepassagemjf@gmail.com

Rua Oswaldo Cruz, 85, Centro

4- Fundação Maria Mãe

Leite, café, pão e máscara

Contato: Laura Nogueira, Katia Carvalho, Vanessa Ferrarezi

(32) 3212-5072 ou fundacaomariamaeopj@gmail.com

Rua Trinta e Um de Maio, 56, Ladeira

5- Núcleo do Cidadão de Rua

Material de higiene pessoal, material de limpeza e máscara

Contato: João

(32) 3690-7540 ou nucleocidadaoderua@gmail.com

Avenida Brasil, 265, Poço Rico

6- Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac

Leite, material de higiene pessoal, material de limpeza e máscaras

Contato: Sônia ou Jussara

(32) 3211-2902 ou larluizademarillac@gmail.com

Rua Furtado de Menezes, s/n, Furtado de Menezes

7- Casa Florescer

Queijo, carne de bovina, material de limpeza e material de higiene pessoal

Contato: Lorraini

(32) 3026-0275 e (32) 99161-0064 ou casaflorecer.adra@gmail.com

Rua Dr. João Pinheiro,105, Jardim Glória

8- Educandário Carlos Chagas

Leite, margarina, maionese

Pano de chão e luvas de borracha para limpeza (XXG e P)

Rodo e vassourão

Aparelho de barbear

Álcool 70% e máscara

Contato: Ana Eliza ou Elizângela

(32) 2101-7500, 2101-7512 e 2101-7511 ou educandarioadm@hotmail.com

Rua Eunice Weaver s/n, Carlos Chagas

9- Residencial Madre Maria São Miguel

Leite e material de limpeza

Contato: Ana Elisa Mezzonato, (32) 3215-9762 ou servicosocialresidencialmmsm@gmail.com

Endereço: Rua Rosa Sffeir, 50, Bairro Grajaú.

10- Fundação Espírita João de Freitas

Alimentos perecíveis (margarina e requeijão), material de limpeza

Contato: Ana Paula Netto, (32) 3232-1279 ou servicosocialfejof@gmail.com.

Endereço: Rua São Mateus, 1.350, São Mateus.



11- Centro de Apoio e Solidaried´Aids - Grupo Casa

Alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e máscaras

Contato: Silvânia, (32) 3217-5202/ (32) 98851-5601 ou contatos@grupocasa.org.br

Endereço: Rua Carlos Palmer, 170, Vila Ozanan.



12- Associação de Apoio a Crianças e Idosos (Aaci)

Alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, material de limpeza e máscaras

Contato: Maria Rita Galone Rosa (32) 3226-4832 ou aacisocial@hotmail.com

Endereço: Rua Doutor Dias da Cruz, 53, Nova Era.

13- Aban - Associação Dos Amigos

Alimentos não perecíveis, material de limpeza, material de higiene pessoal e ração

Contato: Nely Falabella, (32) 98404-1555 ou abansecretaria@gmail.com

Endereço: Rua João Beghelli, 72, Dom Bosco.

