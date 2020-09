Terça-feira, 22 de setembro de 2020, atualizada às 8h54

Conheça o Projeto Brothers do Bem

Da redação



O jornalista Jorge Júnior entrevistou a enfermeira e voluntária do Projeto Brothers do Bem, Nina Halfeld. A campanha solidária que nasceu com propósito de dar assistência a quase 100 famílias em Juiz de Fora, durante a pandemia do novo coronavírus, se fortaleceu e não pretende parar mais, mesmo depois que a crise passar. Para o Dia das Crianças o grupo está arrecadando brinquedos. Saiba mais sobre essa iniciativa.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.