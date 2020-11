Quinta-feira, 26 de novembro de 2020, atualizada às 9h20

Campanhas solidárias de Natal arrecadam brinquedos e alimentos



Com a proximidade do fim do ano, começam a surgir as campanhas solidárias de Natal. Organizadas por paróquias, movimentos e grupos de serviço, as iniciativas têm em comum o objetivo de proporcionar, às famílias em estado de vulnerabilidade social, festas com mesas fartas e um pouco mais de alegria.

Este é o caso da Conferência Vicentina Santa Maria Goretti, pertencente à Paróquia São Geraldo do Bairro Teixeiras. O movimento está arrecadando brinquedos novos, a serem destinados às crianças assistidas. Há cartinhas com pedidos dos pequenos na secretaria paroquial, onde as doações podem ser entregues até 12 de dezembro. O local funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h e de 14h às 18h, e aos sábados, de 9h às 12h. A entrega dos presentes será no dia 19.

Na Zona Norte de Juiz de Fora, a Paróquia São Sebastião, do Barreira do Triunfo, também está angariando brinquedos para as crianças de até dez anos assistidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) na região. As doações podem ser entregues até 13 de dezembro, durante as missas da Igreja Matriz ou na secretaria paroquial. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11h às 17h.

Os mesmos itens serão recolhidos até o dia 20 de dezembro na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do Bairro Francisco Bernardino. Os interessados em ajudar podem deixar os presentes durante as celebrações semanais e dominicais, na Matriz e comunidades, ou deixá-los na secretaria paroquial. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e aos sábados, das 13h às 18h.

Na Paróquia São Pio X, a Pastoral da Criança organiza mais uma vez a campanha “Adote uma criança neste Natal”. A iniciativa busca padrinhos e madrinhas para os 50 meninos e meninas assistidas pela pastoral na paróquia. Cada pessoa poderá apadrinhar uma ou mais crianças com os Kits Natal: kit 1 – roupa, calçado, brinquedos; kit 2 – material escolar (caderno de 12 matérias, lápis de escrever e lápis de colorir, caneta, estojo, mochila, etc.). Os interessados em ajudar podem entrar em contato com os agentes da Pastoral da Criança Cristiano – (32) 99120-7457 e Maria José – (32) 98812-2854.

A Ação Social São Sebastião, da Igreja São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora, também deu início à sua campanha “Natal Solidário”. Por meio dela, serão distribuídas cem cestas de Natal às famílias atendidas todos os meses, além da cesta básica comumente entregue aos cadastrados. Os interessados podem fazer doações em dinheiro na secretaria paroquial ou através de depósito na seguinte conta: Caixa Econômica Federal, Agência 0126, Operação 013, Conta Poupança 16722-0 – CNPJ.07.003.313/0001-42. A secretaria da Igreja São Sebastião funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h.

Já a Assistência Social Nossa Senhora da Glória está arrecadando alimentos não-perecíveis que compõem as cestas básicas, panetones e caixas de bombons. As doações podem ser entregues na Igreja da Glória ou na própria instituição das 8h às 12h, até o dia 9 de dezembro. Além disso, para ajudar na arrecadação, será realizado um “Drive Thru Solidário” no adro da Igreja da Glória no dia 6 de dezembro. A equipe do Ambulatório da Glória estará no local recebendo as doações, seguindo todos os protocolos de segurança. A campanha beneficiará as cem famílias assistidas pela obra social.

No interior, a Paróquia São Sebastião do município de Santos Dumont (MG), dá início à sua campanha solidária nesta segunda-feira, 23 de novembro. A comunidade pede doações de alimentos não-perecíveis para a montagem de cestas básicas a serem distribuídas a centenas de famílias sandumonenses. A arrecadação segue até 18 de dezembro. Os interessados em ajudar podem entregar os donativos durante as missas da Matriz ou na secretaria paroquial. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, de 8h às 12h.

