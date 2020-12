Terça-feira, 8 de dezembro de 2020, atualizada às 17h40

Educadores físicos criam campanha de arrecadação de brinquedos



Da redação



Com o objetivo de tornar o Natal de algumas crianças mais alegre, os professores de educação física e amigos Erick Brugiolo, Anderson Batata, Gláucio Monte-Mór (GAU) e Daniel Braga e criaram campanha de arrecadação de brinquedos (novo ou em bom estado) com o lema "Trinta dias para doar, seis horas para agradecer".

As doações podem ser feitas até o dia 19 e serão destinadas à Associação Pedrinho, entidade sem fins lucrativos que irá distribuir para crianças da cidade. Os interessados podem escolher um dos pontos de coleta, disponível no Instagram Natal_solidariojf ou na Associação Pedrinho. No último dia de campanha, também haverá arrecadação na Via São Pedro.

Também são aceitas doações em dinheiro, diretamente na conta da entidade: (Banco do Brasil, Agência 2592-5, Conta Corrente 38011-3).

Como forma de agradecer e comemorar a iniciativa, eles irão correr seis horas, de forma ininterrupta, na Via São Pedro. Enquanto Batata, Brugiolo e GAU correrem, das 5h às 11h do dia 19 de dezembro, Daniel Braga, que também é fotógrafo, irá registrar o desafio.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.