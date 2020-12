Classificados do Bem lança campanha de arrecadação para 14 instituições de Juiz de Fora

da Redação - 19/12/2020 10:26

O Classificados do Bem lançou a campanha de Natal “Você pode multiplicar o amor”, em comemoração ao Dia da Solidariedade Humana, celebrado neste domingo, 20 de dezembro. O projeto da Secretaria de Comunicação Pública (Secom) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) que tem o objetivo de divulgar vagas de trabalho voluntário, neste mês divulga a necessidades de 14 instituições - todas cadastradas junto ao Conselho de Assistência Social.



Para Juliana Morandi, gerente de marketing da Secom, “dezembro é um mês que, via de regra, já faz a gente refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Este ano, especificamente, foi de muito aprendizado: a gente sofreu muito, chorou, com esse vírus desconhecido, que afastou muito as pessoas do convívio social. Poder demonstrar afeto, empatia, é extremamente gratificante. Saber que um pouco do que a gente tem pode fazer tanta diferença em um trabalho tão bonito de assistência é maravilhoso. Quem ganha, na verdade, são todos: quem dá e quem recebe. E isso é multiplicar amor”.

1. Amigos Mãos Abertas



- alimentos não perecíveis



- itens de higiene pessoal e limpeza



- leite



Fátima: 3223-8535 ou amigosmaosabertas@hotmail.com



Rua Eunice Weaver, 164 - Carlos Chagas





2. Associação Espírita João de Freitas



- leite



Ana Paula: 3232-1279 ou fundacaojoaodefreitad@gmail.com



Rua São Mateus, 1350 - São Mateus





3. Educandário Carlos Chagas



- fralda G



- sabão em pó e desinfetante



- shampoo e desodorante



- luvas de procedimento M



- carne, milho verde e massa de tomate



- suco e chá



- saco para freezer 20x30, 2litros



Ana Elisa ou Elizângela: 2101-7500 ou educa@acessa.com



Rua Eunice Weaver , sn°- Carlos Chagas





4. Obra Social Padre Nilton Fagundes Hauck



- alimentos não perecíveis



- material de limpeza



- álcool em gel



3215-2987 ou obrasocialpadrenilton@hotmail.com



Rua Sérgio Barbosa 23 - Retiro





5. Casa São Camilo de Lélis



- leite integral



- álcool em gel



Daniela: 3234-1676 ou casasaocamilodelelis@gmail.com



Rua José Nunes Leal, 42 - Santa Luzia





6. Lar dos idosos Santa Luiza de Marilac



- leite e manteiga



- biscoitos



- alimentos não perecíveis



- shampoo, condicionador e desodorante



- álcool em gel



Sonia: 3211-2902 ou larluizamarilack@oi.com



Rua Furtado de Menezes, s/n - Furtado de Menezes





7. Grupo Casa



- alimentos não perecíveis



- leite



- álcool em gel



Silvânia: 3217-5208 ou contato@grupocasa.org.br



Rua Carlos Palmer, 170 - Vila Ozanan





8. Aban



- óleo de soja e feijão



- leite e biscoitos



Nely: 3232-1756 ou abansecretaria@gmailcom



Rua João Beghelli, 72 - Dom Bosco





9. Associação dos Cegos



- roupa de cama



- toalhas de banho e rosto



Maria Rachel Miranda: 2101-2461 ou louzaare28@hotmail.com



Av. dos Andradas, 455 - Centro





10. Fundação Maria Mãe



- leite, café e açúcar



- água sanitária e desinfetante



- álcool gel



- material de higiene pessoal



- máscara



Kátia Souza: 3212-5072 ou e-mailfundacaomariamaeopj@gmail.com



Rua Trinta e Um de Maio, 56 - Ladeira





11.Associação de Apoio a Crianças e Idosos (AACI)



- alimentos não perecíveis



- material de higiene pessoal e de limpeza



- brinquedo



Maria Rita ou Andreia: 3226-4832 ou aacisocial@hotmail.com



Rua Doutor Dias da Cruz, 53 - Nova Era





12. Associação Beneficente Cristã Restituir



- alimentos não perecíveis



- material de higiene pessoal e de limpeza



Marcia Regina ou Angélica: 3217-4371 ou associacao.restituir@yahoo.com.br



Rua Catarina de Castro, 85 - Morro da Glória





13. Sociedade Beneficente “Mão Amiga”



- alimentos não perecíveis



- material de higiene pessoal e de limpeza



Cida Silva: 3234-7091 e 98838-4338 ou maoamiga.jf@hotmail.com



Avenida Darcy Vargas, 85 - Bairro Ipiranga.





14. Abrigo Santa Helena



- leite, café e manteiga



- fraldas adulto



- material de higiene pessoal e de limpeza



- alimentos não perecíveis



- lâmina de barbear



Fátima Teodoro: 3235-0858 ou abrigojf@yahoo.com.br



Avenida Francisco Valadares, 2.745 - Vila Ideal