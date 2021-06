Projeto Lotus leva tecnologia para jovens do Dom Bosco

Objetivo é aliar tecnologia à educação, afima o idelizador Henrique Mansur

por Jorge Júnior - 30/06/2021 10:08

Criado há menos de um mês pelo professor e educador físico Henrique Mansur, o Projeto Lotus tem ajudado jovens da comunidade do Dom Bosco a utilizaram a tecnologia com foco na educação.



Segundo o idealizador da iniciativa, "o objetivo é modificar a realidade dos jovens em vulnerabilidade social, no que diz respeito ao acesso à educação e à tecnologia. Sabendo que para uma educação de qualidade é necessário o acesso à Internet, propomos entregar computador e Internet aos alunos de escolas públicas. Até o momento três moradores do bairro já foram beneficiados, além do Instituto Dom, que atende diretamente mais de 70 jovens".

Mansur explica que ele realiza as ações com o apoio de alguns parceiros, como o Instituto Dom e outros nove voluntários que ajudam, mensalmente. "Além disso, conto com outras pessoas que contribuem de forma esporádica e com doações de equipamentos".

Até o momento, o projeto está focado no bairro, mas a ideia é ampliar a ação solidária, atendendo, até mesmo, outros municípios da região.

Os interessados em ajudar podem doar equipamentos de informática e dinheiro (que será utilizado para manutenção). "Além disso, quem interessar pode ser um colaborador mensal, ao qual denominamos "anjos" do projeto".

O contato pode ser feito pelos telefones (32) 99934-2488, 98411-6446 ou pelo Instagram (@projetolotus_educar).