Cras Norte promove bazar solidário

A ação busca aproximar o Cras dos moradores que fazem parte do Jóquei Clube 1, 2 e 3

da Redação - 23/09/2021 07:39

O Cras Barbosa Lage realiza Bazar Solidário nestas quinta-feira e sexta-feira, dias 23 e 24. As peças estarão dispostas em uma mini loja montada no espaço externo da unidade do Cras Norte, onde o usuário poderá escolher as peças que tiver interesse, no período das 8h30 às 16h. A ação foi organizada com diversas doações de roupas, sapatos e acessórios e a população poderá continuar doando ou fazendo a retirada de peças, gratuitamente, no local.



Durante a ação, os técnicos do Cras estarão disponíveis para receber e acolher as famílias e orientá-las quanto à organização da “lojinha”, que terá artigos separados por tamanho, gênero e tema. Algumas das roupas serão apropriadas a entrevistas de emprego, o que vai de encontro à proposta da unidade oferecer, ainda, orientações com relação à elaboração e atualização de currículos, indicando as oportunidades de empregos que encontram-se afixadas no quadro que foi colocado na entrada do local e que é, semanalmente, atualizado.

Os técnicos estarão disponíveis também para verificação da situação das famílias junto ao Cras, identificando se as mesmas já passaram por outros atendimentos na unidade, se apresentam alguma demanda de regularização de documentação e se possuem Cadastro Único, uma maneira de buscar a resolutividade das demandas que surgirem.

A ação busca aproximar o Cras dos moradores que fazem parte do Jóquei Clube 1, 2 e 3, Cidade do Sol, Barbosa Lage, Parque das Torres, Bairro Industrial, Santa Amélia e Santa Maria, de forma que mais famílias conheçam os equipamentos que fazem parte da rede socioassistencial do município. O supervisor da unidade, Chrystian Barroso Chaves, explica o intuito de fortalecer vínculos com a comunidade. “É importante o fato de que mais famílias terão acesso a benefícios que muitas vezes desconhecem”.

A unidade vem buscando desenvolver ações que permitam à população do território conhecer o papel e o funcionamento do Cras. “Quanto mais famílias passarem a vincular-se ao CRAS, melhor será o retrato que teremos da situação do território e das necessidades do mesmo. Assim, nossas ações podem ser mais integradas a essas condições”, acrescenta o supervisor.

O Cras Norte Barbosa Lage funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. O endereço é Av. Marginal, 50, Barbosa Lage.