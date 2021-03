PJF recebe doação de 1500 cesta básicas para distribuir para os CRAS

por Geíza Taianara da Silva - 12/03/2021 06:48

A Prefeitura de Juiz de Fora lançou nota essa semana sobre o recebimento por parte da

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da doação de 1500 cesta básicas no dia 09 de

março, as quais serão encaminhadas aos 11 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

do município.



Os CRAS são responsáveis pela oferta da proteção social básica, acompanhando famílias

em vulnerabilidade, as incluindo nos programas federais, tais como o Bolsa Família, e facilitando

o acesso à direitos. Além disso, os CRAS ofertam benefícios eventuais, como o caso do

fornecimento de cestas básicas para as famílias que necessitam ter garantida sua segurança

alimentar.

A doação também é resultante de ações integradas em rede, partindo da iniciativa de

criação da Mesa da Cidadania, constituída como espaço de articulação de ações de combate à

fome. A proposta visa integrar sociedade civil e governo reunindo os esforços para suprir a

demanda do maior quantitativo de famílias.

A ação reúne os esforços da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), com os

secretários das pastas que ainda serão lançadas, Secretaria Especial de Direitos Humanos e

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na sociedade civil a iniciativa reúne

coletivos, movimentos sociais, entidades filantrópicas e empresários que promovem ações de

segurança alimentar.

Segundo o Secretário da futura pasta especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, Juiz de

fora conta hoje com 19 mil famílias em condições de insegurança alimentar, conforme destaca

a reportagem disponível no site da PJF.

A situação das famílias juiz-foranas dependentes de apoio na segurança alimentar é

complicada desde a aprovação, por parte do governo federal, da PEC 95. Com os investimentos

públicos congelados por 20 anos, os municípios pararam de receber o co-financiamento

estadual e federal, e Juiz de Fora passou a arcar com os custos da política de Assistência Social

praticamente só com os recursos do Tesouro Municipal, assunto que foi pauta de debates no

Conselho Municipal de Juiz de Fora (CMAS/JF) durante a gestão 2018-2020. O corte de

financiamento gerou cortes dos benefícios eventuais, incluindo aqui a redução do número de

famílias assistidas com cesta básicas nos CRAS.

A PJF informa que as instituições que quiserem promover doações podem realizá-las

por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) pelo telefone 3690-7331.

