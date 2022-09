CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu novas vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2022. São 7.795 oportunidades para recenseador, que devem ter ensino fundamental completo, e 436 para agente censitário, municipal ou supervisor, com ensino médio completo.

As inscrições podem ser feitas presencialmente em um dos postos de inscrição do IBGE, listados neste link, entre quarta (14) e sexta (16). Para a inscrição, é necessário entregar preenchido e assinado o formulário, constando a titulação de maior pontuação do candidato.

A lista de vagas disponíveis para cada posição e localidade está disponível no site do IBGE.

O agente censitário municipal recebe R$ 2.100 mensais. Já o agente censitário supervisor ganha R$ 1.700. A jornada de trabalho obrigatória é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

O QUE É NECESSÁRIO PARA TRABALHAR NO CENSO 2022?

Além da escolaridade mínima, o candidato deve estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter no mínimo 18 anos e não ser sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas, incluindo MEI (Microempreendedor Individual). Mais informações estão disponíveis no edital.

Recenseadores recebem por produção, sendo que a jornada de trabalho recomendada é de no mínimo 25 horas semanais. O pagamento pode ser simulado no site do IBGE: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html.

O contrato terá vigência de 30 dias e o contratado será avaliado mensalmente. A previsão de duração do trabalho para recenseador é de até três meses, e para agente censitário é de até cinco meses.