Divulgação Rede Só Delas - Empreendedoras de Juiz de Fora participaram de Café com capacitação sobre autoestima

Criada durante a pandemia, a partir da necessidade de promover o contato entre mulheres empreendedoras, a Rede Só Delas, que visa a fortalecer os negócios encabeçados por mulheres na cidade, reuniu cerca de 100 mulheres no Espaço RP Minas, no Centro, para a realização do Café Só Delas, na tarde desta sexta-feira (16). Além de proporcionar o encontro entre esse público,que de acordo com o Portal do Empreendedor do Sebrae, representa 49% dos microempreendedores de Juiz de Fora, o projeto tem como objetivo oferecer capacitações.

“Nós entendemos que promover esses momentos de conexão, de networking entre mulheres é importante para o fortalecimento dos nossos negócios. Quando uma conhece o trabalho da outra, quando uma indica o trabalho da outra, o empreendedorismo feminino se fortalece”, destaca uma das idealizadoras do evento, a jornalista Carolina Lima.

Carolina comenta que, para a mulher, há uma dificuldade extra para iniciar um empreendimento, por conta da sobrecarga de funções. “Nós queremos fazer e queremos fazer bem o nosso trabalho, não queremos entregar nada de qualquer jeito. Temos essa cobrança pela perfeição, temos a síndrome da impostora, como barreiras que permeiam o nosso universo.” Por isso, o tema destacado como foco do encontro foi a autoestima.“É fundamental que as empreendedoras estejam fortalecidas emocionalmente, para poder conseguir ir bem em seus negócios", afirmou Carolina.



Divulgação Rede Só Delas - Eventos são realizados desde 2021 Previous Next

Outra intenção é fazer com que o momento de compartilhamento de experiências e vivências seja divertido. Por esse motivo, os encontros presenciais são em formato de café ou de happy hour.



A cada encontro, Carolina percebe uma procura maior, especialmente, neste momento em que é possível retomar o contato pessoal. “Hoje, esgotamos nossos ingressos. É o momento em que todas estão procurando o olho no olho, após ficarmos muito tempo apenas no ambiente virtual” A Rede Só Delas completa um ano de existência no dia 18 de novembro, um dia antes do dia 19, em que é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino.

Para a especialista em autoestima e relacionamentos, Luana Lima, exatamente por estarem sobrecarregadas por muitas dificuldades, as mulheres empreendedoras precisam falar sobre o tema. “A autoestima é a base emocional. Hoje falamos dos cinco passos para destravar a vida,e desenvolver uma autoestima saudável, nem alta demais, nem baixa e sim saudável. Que é a única recíproca para você e para quem convive com você.”

Há, segundo Luana, uma série de fatores que fazem com que as mulheres se sintam inseguras, se cobrem demais e tenham seus resultados afetados negativamente ao longo da vida. “O pessoal acaba impactando o profissional e o financeiro também”, aponta a especialista. A partir desse ponto de vista, o intuito foi fazer as mulheres se enxergarem. “Para que, cada vez mais, a gente tome consciência do olhar para nós mesmas. Somos matriz, tudo aquilo que temos e fazemos é filial e uma filial não se equilibra em cima de uma matriz desequilibrada. Então, essa mulher precisa entender que, quem alimenta tudo isso é ela, então, se não está bem, o filho não está bem, o trabalho não está bem, o relacionamento não está bem.”

Luana considera que há sempre a tendência de buscar uma solução no exterior, no outro. Porém, ela explica que, na verdade, as mudanças nascem da alteração do comportamento diante das situações. “Quando você reequilibra o seu emocional para lidar com aquilo que acontece, as coisas não começam a parar de acontecer., mas como você lida com tudo isso, começa a fazer isso de maneira mais saudável.”

Luana ainda afirma que a autoestima é uma construção diária. “Não é um milagre, não é algo que você encontre na farmácia. É uma decisão que você toma. A partir do momento que você viveu até hoje, se você escolheu olhar para você mesma, existe um caminho. Carolina arrematou esse pensamento com o lema do grupo, que é : “Só Delas: Conectando mulheres e propósitos.”