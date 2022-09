SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corte de 35% no IPI pode trazer um vento favorável na economia antes da eleição, segundo as previsões de uma parcela da indústria que acredita em efeito no curto prazo.

Para José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast (associação do setor dos plásticos), a medida tem resultado imediato na competitividade dos negócios.

"Essa é uma luta muito antiga que se resolve agora. A indústria vai gastar menos com capital de giro e isso vai ser bom para a inflação e o consumidor", afirma.

Alguns setores não têm tanta certeza de que o repasse do desconto ao consumidor será imediato porque ainda há outros pontos de pressão preocupantes sobre os custos.

Nesta sexta-feira (16), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou a liminar que suspendia o corte de 35% no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de milhares de produtos fabricados no Brasil.

A suspensão havia sido determinada após uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada em maio pelo Solidariedade e pela bancada do Amazonas, que diziam que a redução na alíquota do imposto no restante do país comprometeria a atratividade do benefício tributário das empresas da Zona Franca de Manaus.