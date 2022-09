LONDRES, INGLATERRA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Londres para o funeral da rainha Elizabeth 2ª, o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue o tom de campanha eleitoral e divulga vídeo comparando o preço da gasolina local com o brasileiro.

"Estou aqui em Londres, Inglaterra. O preço da gasolina: 1,61 libras. Isso dá aproximadamente 9 reais e 70 centavos o litro. Ou seja, Praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil", disse Bolsonaro em vídeo gravado na noite deste domingo (18) e publicado por sua equipe nas redes sociais.

O salário mínimo no Reino Unido neste ano é de £ 9,50 por hora (cerca de R$ 57). Considerando uma jornada semanal de 40 horas, um trabalhador britânico recebe pouco mais de R$ 9.175 por mês. Já o salário mínimo do Brasil em 2022 é de R$ 1.212, quase R$ 8.000 a menos do que o britânico.

Considerando um carro de 55 litros, no Brasil o motorista gasta hoje uma média de 23% do salário mínimo para encher o tanque. Se recebesse o mesmo que um trabalhador inglês, o brasileiro usaria menos de 1% do seu salário para abastecer o mesmo veículo.

O preço dos combustíveis é uma das maiores críticas enfrentadas por Bolsonaro. Até apoiadores de sua eleição em 2018, os caminhoneiros, soltaram sua mão neste ano com duras críticas à política de preços da Petrobras.

Para tentar recuperar apoio político, Bolsonaro zerou as alíquotas de PIS e Cofins, dois tributos federais, sobre o diesel e o gás de cozinha até dezembro de 2022 e anunciou um amplo pacote de R$ 53 bilhões para tentar reduzir o preço dos combustíveis.

A medida contribuiu para reduzir o preço das bombas. Na última semana, o preço médio da gasolina no Brasil caiu mais 1,4%, rompendo a barreira dos R$ 5 pela primeira vez desde julho de 2020, em valores corrigidos pelo IPCA.

É cerca de 32,7%, ou R$ 2,42, menor do que o pico de R$ 7,39 por litro registrado no fim de junho, antes dos cortes de impostos estaduais e federais aprovados pelo Congresso Nacional. A gasolina mais cara foi encontrada em São Paulo, a R$ 6,99.

A desoneração, porém, elevou a dívida do país, levando Bolsonaro a encerrar seu mandato com um país mais endividado do que encontrou ao assumir o cargo, em 1º de janeiro de 2019.

VISITA OFICIAL À INGLATERRA

Bolsonaro ficará na capital britânica por dois dias. Neste domingo, ele fez uma visita ao caixão da rainha, no salão de Westminster, ao lado do pastor Silas Malafaia, e participou de uma recepção real no Palácio de Buckingham.

"Nos tratou muito bem. Apenas condolências", disse sobre seu encontro com o rei Charles 3º à imprensa e aos apoiadores que o aguardavam frente da residência do embaixador do Brasil em Londres, Fred Arruda.

Nesta segunda (19), o presidente brasileiro participará do funeral na Abadia de Westminster. Sempre acompanhado da primeira-dama Michelle, transformada em peça-chave de sua campanha na corrida pela reeleição.

Sua presença no funeral da rainha está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo. Os apoiadores do presidente elogiam a postura de Michelle.