SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de M&A (fusões e aquisições) na América Latina superou 1.600 transações anunciadas e fechadas no primeiro semestre, segundo estudo preparado pela Aon com a Datasite.

O Brasil lidera o ranking dos países mais ativos da região desde o início do ano com mais de mil transações no período, alta de 3% ante o mesmo intervalo do ano anterior.

Entre as indústrias que mais cresceram no mercado latino-americano de M&A, estão os setores de tecnologia e o financeiro, que registraram aumento mais acelerado no ritmo das transações, de acordo com o levantamento.

