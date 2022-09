Acessa.com - Assaí Atacadista chega à Juiz de Fora em 2023

A Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com o Assaí Atacadista anunciou na manhã desta terça-feira (20), em coletiva de imprensa na sede da PJF, a chegada do empreendimento na cidade. A previsão de entrega do atacadista é para 2023. A construtura Pedra Dourada está à frente da obra.

O empreendimento vai gerar para a cidade cerca de 300 postos de emprego no ramo da construção civil e mais de 500 novos postos diretos e indiretos no atacadista. De acordo com o atacadista, a seleção dos(as) funcionários irá valorizar a contratação local dentro de um processo diverso e inclusivo para refletir a população juiz-forana, incluindo oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência. O processo seletivo para as contratações será comunicado tão logo for iniciado.

Participaram da coletiva a Prefeita Margarida Salomão, o Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignacio Delgado, a Secretária de Sustentabilidade e Meio Ambiente em Atividades Urbanas, Aline da Rocha e o Diretor Regional do Assaí em Minas Gerais, Murilo Coelho.

A Prefeita Margarida Salomão falou sobre a chegada do atacadista na cidade. "O município de Juiz de Fora abre os braços para que vocês tenham um desempenho vitorioso e que, na verdade, constitua para o município um benefício vultoso".

O Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignacio Delgado explicou. "Em novembro do ano passado nós não tínhamos certeza que o Assaí poderia se instalar em Juiz de Fora, existia uma pendência em um patrimônio histórico e que em tempo recorde nós conseguimos resolver, em menos de um mês, o que deu segurança a empresa Pedra Dourada para adquirir a área do Tupynambás e começar as tratativas. Foi um trabalho coletivo, todas as secretarias juntas foram buscando soluções e elas não eram fáceis e acabamos resolvendo".

A Secretária de Sustentabilidade e Meio Ambiente em Atividades Urbanas, Aline da Rocha discursou. "É muito importante que a gente tenha conseguido fazer um trabalho coletivo, com várias secretarias envolvidas, principalmente com a questão de mobilidade, pois foi uma preocupação, e discutimos uma solução juntos tanto os analistas da câmara quanto as pessoas envolvidas no projeto, para que realmente um empreendimento desse porte possa melhorar as condições de uma área que realmente precisa de mais cuidado na parte do trânsito e urbanística".

A loja será construída na R. Delorme Louzada, nº 32, às margens do Rio Paraibuna, local onde era o clube Tuýnambás.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 228 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal). Possui mais de 60 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo - Serviços” (em que vence por 7 anos consecutivos); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.