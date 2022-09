SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea Azul criou uma rota entre São Paulo e Rio de Janeiro, que conectará o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O novo serviço passa a operar em 31 de outubro e terá voos com saídas entre 6h40 e 19h45. Haverá sete decolagens diárias em cada sentido. Cada viagem deve durar 1h20.

Os voos serão feitos com a aeronave Cessna Grand Caravan, um turbohélice capaz de levar entre 10 e 14 e passageiros, segundo o fabricante.

O aeroporto de Jacarepaguá atualmente é usado basicamente para voos de helicópteros e de jatinhos. A nova rota foi criada após a abertura de uma base da Azul próxima ao local, a sexta da empresa no estado do Rio de Janeiro

O novo serviço pretende atrair passageiros com destino à região da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, vizinha de Jacarepaguá. O aeroporto fica perto também do Parque Olímpico, do centro de exposições RioCentro e do bairro Cidade de Deus. Os outros aeroportos da cidade, Galeão e Santos Dumont, ficam a cerca de uma hora de carro dali.