SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon fez parceria com a InvestSP, agência paulista de investimentos, para oferecer treinamento a pequenas empresas de São Paulo interessadas em vender seus produtos no exterior por meio de ecommerce com alvo no mercado americano.

Os wokshops para empreendedores, que serão conduzidos por especialistas da Amazon, vão mostrar como se conecta à plataforma da empresa e como é feito o acesso ao mercado americano a partir da conta da Amazon local.

Segundo a varejista, também será oferecido um atendimento personalizado aos participantes para ajudá-los a se preparar para os processos burocráticos, entre outras questões.

"É notório que o empreendedor brasileiro enfrenta dificuldades para entender a complexidade de conseguir fazer a exportação e entrar em um novo mercado e em um novo país. O nosso objetivo é fazer com que seja tão fácil vender no nosso marketplace dos Estados Unidos quanto é vender aqui no Brasil", diz Ricardo Garrido, diretor da loja de vendedores parceiros da Amazon.