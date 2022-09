HANNOVER, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O Salão de Hannover é palco de lançamentos da marca que chegarão ao Brasil. Um dos principais é a versão elétrica dos van Transit, disponível em diferentes tamanhos na Europa.

Uma unidade já circula em testes no Brasil e tem sido avaliada por setores de vendas e engenharia da marca americana. O lançamento deve ocorrer entre o fim de 2023 e o início de 2024.

A nova versão apresentada em Hannover chama-se e-Transit Custom. É um modelo mais curto e com estilo que remete a carros de passeio. Sua autonomia é de 380 quilômetros com uma carga completa de suas baterias.

O modelo exposto no salão alemão está pintado de azul metálico com faixas pretas. Seu teto é mais baixo que o de outras versões, o que torna a van mais indicada para acessar prédios com garagens cobertas.

Versões movidas a diesel da Transit são fabricadas no Uruguai e vendidas no Brasil. Desde início da produção, no fim de 2021, mil unidades foram comercializadas no país.

Segundo Guillermo Lastra, diretor de veículos comerciais da Ford América do Sul, é possível montar a versão elétrica na unidade uruguaia. A decisão, contudo, depende do interesse do mercado pelo modelo.

A nova geração da picape Ranger, que foi revelada em novembro de 2021, também está exposta no Salão de Hannover. O modelo será produzido na Argentina a partir de 2023.

Há ainda um curioso estande com caminhões Ford. Embora a empresa tenha saído do segmento em praticamente todo o mundo --a fábrica brasileira de veículos pesados foi a primeira da marca a ser fechada no país--, a empresa turca Otosan segue montando os modelos e fazendo a distribuição pela Europa.

O Salão de Hannover, que voltou a ser realizado após um intervalo de quatro anos --a edição 2020 foi cancelada devido a pandemia-- está aberto ao público até domingo (25).

O jornalista viajou a convite da Anfavea