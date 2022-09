SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investimentos em renda fixa permanecem entregando rendimentos elevados, mesmo com a manutenção dos juros básicos da economia. A perspectiva de desaceleração da inflação do país é o que amplia a vantagem dessas aplicações, mostram estimativas do buscador financeiro Yubb.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve, nesta quarta-feira (21), a taxa Selic em 13,75% ao ano.

Debêntures incentivadas e as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) oferecem os melhores retornos, de acordo com o levantamento.

Além de favorecidos pelos juros elevados e perspectiva de queda da inflação, essas aplicações possuem isenção do IR (Imposto de Renda).

Diferentemente de levantamentos anteriores, nenhuma aplicação de renda fixa mapeada pelo Yubb oferece rendimento negativo, ou seja, inferior à expectativa de inflação.

Isso inclui CDBs oferecidos por grandes bancos e até mesmo a poupança. Investimento mais popular do país, a caderneta entregava em agosto um retorno negativo de 0,91%, segundo o levantamento anterior do Yubb.

A remuneração é de 0,5% ao mês sempre que a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Já quando a taxa básica é de até 8,5%, o rendimento da caderneta equivale a 70% da Selic.

Na comparação entre os investimentos, o Yubb considerou a nova taxa de juros, as regras de cada aplicação e descontou a inflação estimada de 6% para este ano pela pesquisa Focus do Banco Central da última segunda-feira (19), além de aplicar o IR nos casos em que há tributação.

Em agosto, a expectativa para a inflação era de 7,15%, também de acordo com a pesquisa do Banco Central.

Quando comparada à renda variável, apenas a caderneta de poupança tem rendimento bruto inferior ao entregue pelo principal índice de ações do país, o Ibovespa, que sobe 6,79% neste ano.

"Com a taxa Selic permanecendo alta para fins de controle inflacionário, seguindo a linha de outros bancos centrais ao redor do mundo, continuamos a ver bastante atratividade por parte de investimentos em renda fixa", comentou Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb. "É importante que os investidores aproveitem o momento atual para diversificação", disse.

Pascowitch ressalta, porém, que a renda variável não deve ser negligenciada. "Em tempos de baixa surgem oportunidades valiosas para multiplicação do capital no longo prazo", orienta.

"Caso o investidor decida investir em ações neste momento, é importante que o faça de forma diversificada, optando por empresas brasileiras e americanas, além de fragmentar o seu capital e investir parcelas ao longo de meses a fim de se proteger de volatilidades", diz Pascowitch.

COMO FICAM OS INVESTIMENTOS COM A SELIC A 13,75% AO ANO

Rendimento em 12 meses, em %

RENDIMENTO BRUTO

Poupança - 6,17

Tesouro Selic - 13,65

CDB em banco médio - 15,70

CDB em banco grande - 10,24

LC - 16,38

LCA* - 13,38

LCI - 13,79

RDB - 15,83

Debênture incentivada* - 15,56

RENDIMENTO COM DESC. DO IR

Poupança - 6,17

Tesouro Selic - 10,92

CDB em banco médio - 12,56

CDB em banco grande - 8,19

LC - 16,38 - 13,10

LCA* - 13,38

LCI - 13,79

RDB - 12,67

Debênture incentivada* - 15,56

RENDIMENTO REAL (APÓS IR E INFLAÇÃO)

Poupança - 0,16

Tesouro Selic - 4,64

CDB em banco médio - 6,19

CDB em banco grande - 2,07

LC - 6,7

LCA* - 6,96

LCI - 7,355

RDB - 6,29

Debênture incentivada* - 15,56 9,02

* Investimentos isentos de IR. Inflação anual de 6% prevista pelo boletim Focus de 19 de setembro de 2022

Fonte: Yubb