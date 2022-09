A usina nuclear Angra 1 foi conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) às 5h17 desta quinta-feira (22), após a realização de uma parada programada de reabastecimento de combustível. A informação foi dada pela Eletronuclear, empresa responsável pela operação e construção das usinas termonucleares no Brasil.

A unidade estava desligada desde 11 de agosto e deve alcançar 100% de potência no domingo (25). Com capacidade para geração de 640 megawatts (MW) elétricos, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de um milhão de habitantes. A unidade entrou em operação comercial em 1985.

Em nota, a Eletronuclear informou que, durante a parada, cerca de um terço do combustível nuclear foi substituído.



As equipes da usina efetuaram ainda nesse período atividades de inspeção e manutenção periódicas e diversas modificações de projeto, que precisam ser feitas com a planta desligada.

Angra 1 | Economia | Eletronuclear | Energia Nuclear | reabastecimento | SIN