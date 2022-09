SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de aproximadamente 30 economistas pró-Lula, com nomes como o pesquisador do Insper e colunista do jornal Folha de S.Paulo, Michael França, e Laura Carvalho, da USP (Universidade de São Paulo), escreveu um manifesto para pedir voto no petista no primeiro turno.

A carta, que também leva assinaturas como a de Guilherme Mello, um dos responsáveis pelo programa econômico do PT, afirma que a campanha de Lula fez gestos que demonstram compromisso em reunir diversos setores da sociedade brasileira.

"Alguns de nós tivemos e temos diferenças profundas com o projeto realizado e por vezes defendido por Lula. Há entre nós aqueles que sempre votaram na esquerda, há aqueles que pela primeira vez o farão. Há os que votam em Lula por conta de sua agenda econômica e os que votam com ressalvas a essa agenda, mas todos reconhecemos que, em qualquer base de comparação, os resultados econômicos, sociais e institucionais de seu governo são incomparáveis com descalabro promovido por Bolsonaro", diz a carta, direcionada a economistas e estudantes da área.