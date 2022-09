SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento da Sodexo aponta que o brasileiro tem buscando estabelecimentos que ofereçam o cafezinho grátis depois do almoço. A prática seria uma forma de fazer o crédito render até o final do mês.

Segundo a pesquisa, feita com quase 3.300 pessoas em julho, 72% não querem abrir mão do café e escolhem restaurantes que oferecem a bebida gratuitamente.

Cerca de 22% dizem que vão à cafeteria e 5% pagam pelo café no mesmo estabelecimento.

Mais de 60% das pessoas dizem que não pagam pelo café com o vale-refeição para não comprometer o saldo do cartão. Segundo a Sodexo, desde 2020 o crédito do vale dura em média 13 dias. Antes eram 18 dias, mas o tempo foi reduzido pelo efeito da inflação.

Ainda de acordo com a pesquisa, que questionou sobre a necessidade dos entrevistados em relação ao cafezinho depois do almoço, quase metade respondeu que não vive sem a bebida, 32% sente pouca necessidade e 21% não gosta de café.