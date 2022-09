RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Via, dona das redes Casas Bahia e Ponto, vai passar a usar o Pix na renegociação de dívidas. Segundo a varejista, o cliente que usar o recurso vai ter acesso a um novo crédito em 24 horas.

Com a medida, a companhia pretende cortar custos operacionais da emissão de boletos e reduzir o uso de papel.

O Pix vai ficar disponível no portal do carnê das duas marcas. Depois de aceitar as condições da renegociação, o cliente poderá gerar um QR Code ou uma chave para seguir no procedimento.