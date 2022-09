SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A procura de brasileiros para se livrar das notas de libra de papel cresceu em até 80% em casas de câmbio de São Paulo, já que a partir da próxima sexta-feira (30) as cédulas antigas £ 20 e de £ 50 não serão mais aceitas em lojas e empresas inglesas.

Segundo funcionários de casas de câmbio consultados pela reportagem, há uma corrida por medo de que o dinheiro perca a validade e algumas casas de câmbio ainda não sabem se vão continuar aceitando notas de libra em papel após o término do prazo.

Procurado para esclarecer se existe algum serviço para trocar as notas vencidas fora do Reino Unido, o Banco da Inglaterra não respondeu até a publicação deste texto.

No início da semana, o BoE (Banco da Inglaterra) contabilizava mais de £ 11 bilhões (R$ 64 bilhões) de dinheiro em circulação que deixará de valer. Os modelos de papel vão ser trocados por cédulas de polímero, que são mais resistentes e difíceis de serem falsificadas.

Nos últimos dias, a procura para vender libra em papel cresceu 80% na Getmoney, afirma a diretora da corretora de câmbio Vanessa Blumcholloca.

Diferentemente do que ocorre no bancos ingleses, as casas de câmbio brasileiras não estão realizando a troca simples das notas. Aqui, é preciso vender a libra de papel.

"Isso é o que está fazendo a maioria dos clientes. Eles estão vendendo a libra de papel e comprando a libra nova [de polímero] ou mesmo o euro, que se deslavorizou", diz Vanessa. Na manhã desta quarta-feira (28), o valor pago pela libra de papel era de R$ 3,10. No momento, a empresa não está realizando a compra de cédulas de polímero.

Vanessa afirma que empresa aguarda uma sinalização do Banco da Inglaterra para saber se mantém a compra das cédulas de papel após o dia 30. "Estamos atentos, mas por enquanto vamos manter somente até sexta".

No Reino Unido, após o dia 30 de setembro, as cédulas antigas ainda poderão ser trocadas pelos correntistas nas agências bancárias ou pelos correios britânicos. A autoridade bancária não estipulou um prazo para realizar esse procedimento.

Segundo Andréia Gomes, gerente da casa de câmbio Sky Câmbio, o estabelecimento também não aceita a troca da nota de papel pelo modelo de polímero, mas realiza a compra com deságio, ou seja, por um valor menor. O valor pago pela libra em papel na manhã desta quarta-feira era de R$ 4,60, já com o desconto sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Já o valor pago pela nota de polímero é de R$ 5,23, 13% a mais do que a nota que sairá de circulação. Na venda, a libra sai por R$ 6,15.

"Nossa expectativa é continuar comprando [as notas que serão descontinuadas] após o dia 30, porque ainda tem muitas notas em circulação. Estamos aguardando para saber se haverá mudança no preço, mas acredito que não".

Na casa de câmbio SP Mundi, em São Paulo, o deságio varia de 25% a 40% de acordo com a taxa de câmbio do dia. Nesta quarta, o valor pago pela libra de papel era de R$ 3,73, enquanto pela cédula nova o preço sobe para R$ 5,22. A empresa também não confirma se manterá o procedimento mesmo após o dia 30 de setembro e aguarda uma sinalização do banco inglês.

A casa de câmbio Cotação, do Grupo Rendimento, também confirmou que continuará adquirindo cédulas de libras, incluindo as de £ 20 e £ 50, mesmo após o dia 30 de setembro.

Segundo o BC (Banco Central) brasileiro, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio podem aceitar ou recusar cédulas oferecidas durante as operações, já que a operação de câmbio é considerada um ato voluntário.

"Dessa forma, as instituições autorizadas não são obrigadas a negociar moeda estrangeira em espécie com seus clientes", informou o BC, por meio da assessoria de imprensa.

SUBSTITUIÇÃO GRADUAL

Segundo o Banco da Inglaterra, as notas de papel de £ 20 começaram a ser retiradas de circulação em fevereiro de 2020, quando o polímero de £ 20 entrou em circulação.

As notas de £ 50 em papel começaram a ser retiradas em junho de 2021, também substituídas pelas cédulas de polímero.

As cédulas de £ 20 e £ 50 completam a primeira série de polímeros do BoE. De acordo com a instituição, a introdução de notas de polímero permite uma nova geração de recursos de segurança que as tornam ainda mais difíceis de falsificar.

As notas também são resistentes à sujeira e umidade, o que permitem que elas durem por mais tempo. Além disso, elas possuem recursos táteis que permitem que deficientes visuais possam usá-las com mais facilidade.

Quem passa a ocupar a cédula de 50 libras é o matemático e cientista da computação Alan Turing, no lugar dos fundadores da empresa Boulton and Watt, Mattew Boulton e James Watt.