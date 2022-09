SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil abriu 278.639 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número é a diferença entre 2,05 milhões de contratações e 1,77 milhão de desligamentos registrados no mês.

O resultado é positivo em relação a julho, quando 221.345 novas vagas foram criadas, de acordo com dado atualizado da pasta.

O salário médio de admissão também subiu. Em agosto, o novo contratado recebeu em média R$ 1.949,84, alta de 1,52% em relação ao mês anterior.

No acumulado de 2022, o saldo é de e 1.853.29 empregos, decorrente de 15.653.839 admissões e de 13.800.541 desligamentos.

TODOS OS SETORES TIVERAM SALDO POSITIVO

Todos os setores tiveram saldo positivo no mês, diz o governo federal. A área de serviços foi a que mais abriu postos, com 141.113 novos contratos.

VEJA OS RESULTADOS A SEGUIR

Serviços: 141.113 novas vagas;

Indústria geral: 52.760 novas vagas;

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas: 41.886 novas vagas;

Construção: 35.156 novas vagas;

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 7.724 novas vagas.

DIVISÃO POR REGIÃO

Na divisão pelas regiões brasileiras, as cinco apresentaram saldo positivo na geração de novas vagas, com a região Sudeste com o maior número de novas vagas, e a Nordeste com o maior crescimento. Veja os resultados a seguir:

Sudeste (+137.759 postos, +0,63%);

Nordeste (+66.009 postos, +0,96%);

Sul (+35.032 postos, +0,44%);

Centro-Oeste (+21.515 postos, +0,58%);

Norte (+18.171 postos, +0,90%).

SALÁRIO MÉDIO SOBE

Segundo os dados divulgados hoje pelo governo, o salário médio de admissão em agosto foi de R$ 1.949,84 no território nacional. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 29,27, uma alta de 1,52%.

Dois dos cinco setores, porém, registraram queda no pagamento. Veja a seguir a variação relativa do salário médio por setor:

Serviços: R$ 2.087,97 (+2,18%);

Indústria geral: R$ 1.985,91 (+1,88%);

Construção: R$ 2.015,13 (+0,8%);

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas: R$ 1.679,69 (-0,04%);

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: R$ 1.648,04 (-1,22%)