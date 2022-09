SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume de fretes rodoviários subiu 38% no primeiro semestre na comparação com igual período de 2021, segundo a plataforma de transporte de cargas Fretebras.

O levantamento aponta quase R$ 50 bilhões movimentados em mais de 4 milhões de fretes publicados entre janeiro e junho.

Segundo a Fretebras, que reúne 740 mil caminhoneiros cadastrados no sistema e cerca de 18 mil empresas de transporte, o setor conseguiu driblar um cenário de inflação em alta, crise no preço dos combustíveis e incertezas econômicas.

Os estados com o maior volume de fretes foram São Paulo (21%), Minas Gerais (17%) e Paraná (11%). No recorte por setores, o agro puxou 36% das cargas registradas no semestre, movimentando R$ 17 bilhões, seguido por indústria (28%) e construção (15%).