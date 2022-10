SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Apple anunciou nesta sexta-feira (30) que a pré-venda do iPhone 14 no Brasil terá início em 7 de outubro, e os aparelhos estarão disponíveis no país no dia 14 de outubro. O novo modelo terá preços a partir de R$ 7.599.

A nova linha de celulares da Apple tem quatro modelos de iPhone e chegará ao Brasil um mês após seu lançamento oficial nos EUA. Estarão disponíveis para compra no país na próxima semana o iPhone 14, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. O iPhone 14 Plus, que completa a coleção, ainda não tem data para chegar ao mercado brasileiro.

Os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, os mais caros da nova linha, apresentam telas, materiais e câmeras melhores, além de uma "franja" interativa. Eles usam o chip A16 Bionic, que a Apple diz ser o "mais rápido disponível em um smartphone".

A câmera, uma das principais qualidades da linha, também teve melhorias no processamento de imagem. Segundo o site da Apple, as fotos ficarão até 2,5 vezes melhores em ambientes pouco iluminados. As câmeras dos iPhone 14 e do 14 Plus têm 12 MP, enquanto as do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max têm 48 MP.

*

CONFIRA OS PREÇOS

Modelo - 128 GB - 256 GB - 512 GB - 1 TB

iPhone 14 - R$ 7.599 - R$ 8.599 - R$ 10.599 - -

iPhone 14 Plus - R$ 8.599 - R$ 9.599 - R$ 11.599 -

iPhone 14 Pro - R$ 9.499 - R$ 10.499 - R$ 12.499 - R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max - R$ 10.499 - R$ 11.499 - R$ 13.499 - R$ 15.499