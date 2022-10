SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias ficarão fechadas em todo o país nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O atendimento bancário voltará ao normal na quinta-feira (13) onde não houver feriados municipais também neste dia, segundo informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

O pagamento dos benefícios Auxílio Brasil e Auxílio Gás não serão prejudicados, pois o calendário é programado apenas para dias úteis.

No mês de outubro, o governo federal antecipou o calendário de pagamentos para as famílias atendidas pelos programas. Com a mudança, o benefício começará a ser pago no dia 11 -um dia antes do feriado nacional. O pagamento retorna na quinta-feira (13) até ser concluído no dia 25.

O fechamento das agências segue resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera feriados como dias úteis para atendimento. Os caixas eletrônicos, porém, estarão disponíveis durante todo o dia, assim como o atendimento remoto, por computador ou celular.

A antecipação do calendário do Auxílio Brasil foi definida um dia após o primeiro turno das eleições e a definição da disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno para presidente da República.

Com a medida, os pagamentos do auxílio de R$ 600 serão concluídos antes do segundo turno, que ocorrerá no dia 30 de outubro. O calendário original previa depósitos entre os dias 18 e 31 de outubro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, em outubro o Auxílio Brasil será pago para 21,1 milhões de famílias, cerca de 480 mil a mais em relação a setembro.

Neste mês também será pago uma parcela do Auxílio Gás, no valor de R$ 112. O benefício bimestral será concedido para 5,9 milhões de famílias.

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO EM OUTUBRO

Os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Primeiro, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero.

Número final do cartão de benefício (NIS) ? Data de liberação do benefício de R$ 600

1 ? 11 de outubro

2 ? 13 de outubro

3 ? 14 de outubro

4 ? 17 de outubro

5 ? 18 de outubro

6 ? 19 de outubro

7 ? 20 de outubro

8 ? 21 de outubro

9 ? 24 de outubro

0 ? 25 de outubro

COMO SERÁ O PAGAMENTO DE CONTAS NO FERIADO?

Contas de consumo como água, luz e telefone, entre outras, poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem nenhuma cobrança adicional. A mesma regra vale para os carnês de pagamento, afirma Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.

Ele afirma que os documentos costumam vir com datas ajustadas conforme o calendário de feriados nacionais, por isso é importante conferir a data de vencimento do boleto.

"Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário", afirma.