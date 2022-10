SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco mais de 20 dias do segundo turno das eleições, o Ministério da Cidadania autorizou a Caixa e mais 11 bancos a realizar empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com o ministério, as instituições estão autorizadas a oferecer o novo empréstimo a partir desta segunda-feira (10). As prestações serão descontadas diretamente do benefício junto às fontes pagadoras.

O crédito tem sido alvo de críticas pela possibilidade de levar a população mais vulnerável ao endividamento, mas há duas situações em que o empréstimo pode ajudar: para empreender e para pagar parcelas da casa própria, caso haja alto risco de perder o bem.

O empréstimo é limitado a 40% do valor permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. Não é considerado o valor extra de mais R$ 200 programado para ser pago somente até dezembro deste ano. Com isso, o desconto máximo é de R$ 160 mensais em até 24 meses. É possível, portanto, contratar até R$ 2.569. A taxa de juros é de até 3,5% ao mês, o equivalente a 51% ao ano.

Os valores são depositados pela instituição financeira na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício, em até dois dias úteis após a contratação do empréstimo, segundo o ministério.

Segundo a pasta, o Ministério da Cidadania ofertará ações de educação financeira. Ao contratar o produto, diz, os beneficiários terão de responder a um questionário que medirá os conhecimentos sobre o tema e a capacidade de administrar o empréstimo.

A contratação está liberada para as seguintes instituições:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A