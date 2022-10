SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde sua abertura, na sexta-feira (7), a Brasil Game Show (BGS), maior feira de jogos da América Latina, oferece diversas atrações para o público entusiasta de games ?e quando se trata de eletrônicos, não é diferente.

Produtos como mouse, fone, teclado, celular, monitores, games, consoles ou notebooks estão por todos os lados na feira. Mas será que estão mais baratos que na internet?

Para responder a esta pergunta, a reportagem verificou os preços de diversos eletrônicos na BGS para ver quais deles valem a pena comprar no evento.

Em geral, os valores não estão tão competitivos quanto às ofertas que existem nas diferentes lojas virtuais, mas nos casos que selecionamos a seguir, é melhor garantir o seu produto na feira de games mesmo, ainda mais diante da escassez de opções.

A seguir vai uma lista de compras para retirada no local com preços mais baratos na BGS ou, no mínimo próximo, dos que podem ser encontrados na internet.

MOUSE

- Mouse GMR

Preço: R$ 29,90

Localização: Estande Multi Warrior. Esquina da Rua G com Avenida 8.

TECLADO

- Teclado Multilaser Gamer GK120

Preço: R$ 44,90

Localização: Estande Multi Warrior. Rua G, perto da SBT Games.

FONE OU HEADSET

- Fone Wireless Multilaser Airbuds TWS

Preço: R$ 69,90

Localização: Estande Multi Warrior. Rua G, perto da SBT Games.

CADEIRA GAMER

- Poltrona EagleX S1

Preço: R$ 508,00

Localização: Estande EagleX. Avenida 1, perto do palco principal.

GAME

- God Of War II Remastered (PS5)

Preço: R$ 59,00

Localização: Estande Magalu. Avenida 8

VOLANTE DE JOGO

- Volante Driving Force G920 PTO

Preço: R$ 1.399,90 (no Pix)

Localização: Estande FastShop. Entre Avenida 1 e 2, perto do palco principal.

OFERTAS SURPRESAS NA KABUM!

Listado dentro da área da como Magalu no mapa, o estande da Kabum! está vendendo produtos em ofertas relâmpago, anunciadas no telão durante o dia. Todos os descontos são válidos para compras exclusivas no app.

Durante a reportagem, um dos itens que a reportagem encontrou na BGS com preço competitivo foi o Soundbar Samsung com Subwoofer Sem Fio, no valor de R$ 600,01.

VENDA SURPRESA

O estande da Pichau vai vender na BGS todos os eletrônicos que estão em exposição, que vão desde monitores, processadores, teclados e mouses por um preço promocional surpresa no último dia de evento, nesta quarta-feira (12). Se você comparecer, fique atento às ofertas.