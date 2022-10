SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Kátia Abreu (PP-TO) divulgou nesta segunda-feira (10) um vídeo em seu perfil no Twitter em que pede voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, como a única forma de reverter a destruição da imagem ambiental do Brasil no exterior e seus reflexos sobre o agronegócio nacional.

Liderança ruralista, Abreu usou o vídeo para comentar uma decisão tomada em 13 de setembro pelo Parlamento Europeu, que aprovou uma nova lei ambiental proibindo a importação de produtos oriundos de áreas desmatadas.

A decisão europeia, diz a senadora, foi motivada pelos 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento ilegal na Amazônia desde 2019, a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ela, que já foi presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e ministra da Agricultura durante o governo de Dilma Rousseff (PT), lembra que a UE é o segundo maior comprador dos produtos agropecuários brasileiros.

"Foram 453 votos a favor e apenas 57 contra. A lei proíbe a importação de qualquer produto oriundo de área em que ocorreu desmatamento ?ilegal ou legal. Os principais alvos são a soja e carne bovina, nossos dois principais produtos de exportação", diz a senadora.

O regulamento tem o objetivo de aumentar o controle sobre as importações de carne bovina, óleo de palma, soja, madeira, cacau, café e outros produtos. Para que essas mercadorias sejam comercializadas na União Europeia, as empresas precisarão comprovar que elas não são provenientes de florestas derrubadas ilegalmente.

Após a aprovação do texto, o Parlamento passa a negociar a lei final com os 27 países que fazem parte da União Europeia. O projeto precisa ser aprovado pelos membros do bloco para entrar em vigor.

"A diplomacia brasileira está muito apreensiva, pois a opinião geral é a de que a imagem do Brasil na área ambiental se deteriorou progressivamente no exterior", segue a senadora. "Somos considerados um país irresponsável no que diz respeito às mudanças climáticas. Hoje, este é o verdadeiro risco Brasil", acrescenta ela, ao afirmar que todos os brasileiros pagarão a conta da redução das exportações na balança comercial, caso o Brasil seja atingido pela resolução da UE.

"Votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios. Neste momento, só ele consegue reverter essa situação caótica", conclui a senadora, ao reforçar o apoio ao candidato do PT.

Uma das faces mais conhecidas da bancada ruralista, Kátia Abreu não conseguiu se reeleger para o Senado pelo Tocantins no último dia 2 de outubro.

Empresária do ramo pecuarista, Abreu foi a primeira mulher a ser eleita senadora pelo seu estado e ficou conhecida também pela forte atuação durante o impeachment de Dilma Rousseff, quando fez uma defesa enfática da ex-presidente.

Ela também se tornou uma voz dissonante nos últimos anos, com o crescimento do apoio de grande parte do agronegócio a Bolsonaro. Apesar de o ex-presidente Lula ter vencido no Tocantins no primeiro turno, com apenas 18,5% dos votos, Abreu perdeu a vaga no Senado para a deputada federal Professora Dorinha (União Brasil).

A senadora agora pode ser uma das pontes do candidato petista com o agronegócio. Lula também prepara uma carta para o setor, na tentativa de virar votos que no primeiro turno foram para Bolsonaro.

O PT quer contornar a sensação de que a volta do partido ao Planalto traria riscos para o agro, reforçando que os dois mandatos de Lula foram marcados por um crescimento das exportações de commodities.

A ofensiva por votos junto ao agronegócio neste segundo turno inclui também a participação de Simone Tebet (MDB) na campanha, considerada um novo elemento no processo de escolha, pelos eleitores, de seu candidato a presidente.

A disputa pelo eleitor no campo neste segundo turno é muito acirrada, com a balança pendendo para Bolsonaro, mas o PT acredita ter muitos votos envergonhados nas áreas rurais, que podem contar a favor de Lula com uma abordagem mais eficiente.

Bolsonaro venceu nos estados que são referência em agropecuária, como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nessas áreas, o presidente nem precisa fazer campanha quando mira o voto agro e tem especialmente o apoio de grandes produtores.

Lula por sua vez, ficou na frente em Minas Gerais, e áreas que integram as chamadas novas fronteiras agrícola, como Matopiba, que inclui Maranhão, Tocantins e Bahia. O petista conseguiu apoio de alguns grandes produtores, mas tem ao seu lado especialmente os agricultores familiares e os trabalhadores.

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) também divulgou nesta segunda um vídeo em apoio a Lula, com foco na infraestrutura e voltado para o agronegócio. O vídeo se concentra em obras habitacionais e de infraestrutura entregues por Lula durante sua gestão.

"Bolsonaro não fez nenhuma obra em Mato Grosso, a maior prova da incompetência do presidente Bolsonaro é dada por ele. A ferrovia que vai chegar a Cuiabá e Lucas do Rio Verde não é federal, é obra do governo estadual."

"No caso da BR-163, o presidente foi incompetente ao dar uma solução para a chamada rodovia da morte. Mato Grosso tem memória e sabe quem fez obras e ações em favor do povo e do agronegócio: foi o presidente Lula", diz o senador. Ele cita como exemplos, ações nas BRs 364, 242 e 163.