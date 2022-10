SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caos gerado em Congonhas neste domingo (9) por causa de um incidente com um avião de pequeno porte turbinou a ocupação de hotéis do entorno do aeroporto.

No Ibis localizado em frente ao aeroporto a lotação chegou a 87%. Em dias normais, a ocupação não ultrapassa os 60%. Segundo a administração, funcionários do turno da tarde estenderam o horário de trabalho até o começo da madrugada para atender os hóspedes que tiveram seus voos remarcados ou cancelados.

A rede Atlantica, que na região gerencia o ESuites e o Transamerica Executive, diz que a ocupação do ESuites chegou a 91%. Aos domingos a média costuma ficar em 57%.

No início da tarde de domingo, um avião de pequeno porte teve um dos pneus estourados enquanto passava pela pista principal do aeroporto. Todos os voos do dia sofreram algum tipo de alteração e a pista ficou fechada por mais de nove horas.