SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa iniciou nesta terça (11) a contratação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Os interessados podem contratar o crédito com 24 parcelas de até R$ 160 mensais e taxa de juros de 3,45% ao mês ?um pouco abaixo do teto de 3,5% ao mês fixado pelo governo.

O desconto das parcelas é feito antes de o benefício ser depositado na conta. Quem decidir contratar o empréstimo não vai receber o valor completo do auxílio até quitá-lo. Se por qualquer motivo parar de receber o Auxílio Brasil, ainda precisará continuar pagando as parcelas.

O empréstimo pode ser solicitado no aplicativo Caixa Tem, nas lotéricas ou em correspondentes Caixa Aqui.

QUEM PODE CONTRATAR O EMPRÉSTIMO

O responsável familiar cadastrado no Auxílio Brasil que:

- esteja recebendo o benefício há mais de 90 dias

- não tenha benefício com data de término (pela regra de emancipação, quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas segue com direito ao benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525)

- não tenha deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania para atualização cadastral

DE QUANTO SERÁ CADA PARCELA

- A prestação máxima é de R$ 160, que corresponde a 40% do benefício permanente, de R$ 400

- O empréstimo pode ser parcelado em até 24 meses

- A Caixa vai cobrar taxa de juros de 3,45% ao mês

- A parcela mínima é de R$ 15, variando conforme o valor do crédito liberado

COMO FAZER O PEDIDO PELO CAIXA TEM

Acesse o aplicativo Caixa Tem e simule quanto poderá contratar:

1 - Clique na opção "Empréstimo"

2 - Vá em "Simular e Contratar"

3 - Agora, clique em "Consignado"

A simulação vai informar:

- a taxa de juros do empréstimo

- o prazo de duração do contrato

- o valor de cada parcela

- o valor que você vai passar a receber de auxílio se contratar o empréstimo

- o valor total que pagará pelo empréstimo no final

EM AGÊNCIAS, LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES

Os funcionários das instituições financeiras devem informar ao beneficiário que deseja contratar o empréstimo:

- Valor total contratado com e sem juros

- Taxa efetiva mensal e anual de juros

- Acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que incidem sobre o crédito contratado

- Valor, quantidade e periodicidade das prestações

- Soma do total a pagar ao final do empréstimo

- Data do início e fim do desconto

- Valor líquido do benefício restante após a contratação

- CNPJ da agência bancária ou do correspondente bancário

- Valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito

E QUEM NÃO TEM CONTA NA CAIXA

- Quem não recebe o Auxílio Brasil em crédito em conta deverá atualizar os dados cadastrais no Cadastro

Único e aguardar a abertura da conta, que será feita de forma automática

- Neste caso, é preciso aguardar para receber o benefício na nova conta para solicitar o empréstimo

O QUE FAZER SE NÃO CONSEGUE CONTRATAR O EMPRÉSTIMO

- Caso não consiga contratar em um desses canais, compareça a uma agência da Caixa para verificar sua situação cadastral

- Se estiver sem a atualização cadastral no Caixa Tem, é necessário enviar o documento de identidade de forma digital, tirar uma foto "selfie" e informar a renda mensal e o endereço, seguindo o passo a passo do aplicativo

AUTORIZAÇÃO DE DADOS

- Será preciso autorizar o banco a ter acesso a informações pessoais e bancárias e descontar o valor no benefício

- O beneficiário também terá que assinar um questionário com orientações de educação financeiro

EMPRÉSTIMO PODE SER CANCELADO

- É possível cancelar o empréstimo em até sete dias úteis, contados a partir da data do recebimento do valor contratado, mas somente se houver saldo suficiente em conta para devolução do valor total do contrato ao banco

- O governo não vai ser responsabilizado se o empréstimo não for pago ao banco

QUANDO VOU RECEBER O EMPRÉSTIMO

- O dinheiro pode levar até 15 dias corridos para ser creditado na conta do beneficiário, pois depende da confirmação sobre a margem disponível

- O valor do empréstimo será depositado na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício Auxílio Brasil

- É possível ativar as notificações para receber mensagens atualizadas nos aplicativos da Caixa

Fique atento! A Caixa envia mensagens por meio de notificações nos aplicativos ou SMS, porém nunca envia links para você clicar, preencher ou confirmar qualquer dado. Não compartilhe seus dados pessoais

COMO PAGAR AS PARCELAS SE PERDER O AUXÍLIO BRASIL

- Se por qualquer motivo parar de receber o Auxílio Brasil, o beneficiário ainda precisará pagar as parcelas do empréstimo

- A Caixa passará a descontar a parcela por meio do débito na conta bancária. Caso não haja autorização para débito em conta ou não tenha saldo disponível para o débito, o pagamento com o valor atualizado deve ser feito por meio de emissão de boleto bancário

- Se o pagamento não for feito até a data do vencimento, a dívida aumenta com o passar do tempo, pois tem juros e multa pelo atraso

CANAIS OFICIAIS PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

SAC Caixa: 0800-7260101

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800-7262492

Ouvidoria: 0800-7257474

Secretaria Nacional do Consumidor: Site consumidor.gov.br