BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No primeiro dia de operação do crédito consignado do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 111,8 milhões aos beneficiários do programa. Foram aproximadamente 43 mil contratos firmados nesta terça-feira (11).

O empréstimo pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, nas lotéricas, em correspondentes Caixa Aqui ou pessoalmente nas agências. Balanço parcial feito no início da tarde pelo banco mostrava que o valor médio do empréstimo fica em aproximadamente R$ 2.500, em torno do valor máximo autorizado.

O Auxílio Brasil atenderá, até o fim de outubro, 21,13 milhões de famílias, cerca de 500 mil a mais em comparação ao mês anterior. O empréstimo pode ser solicitado pelo responsável pelo auxílio ?mas, no caso da Caixa, apenas se o benefício é pago há mais de 90 dias e caso a pessoa não tenha deixado de comparecer a qualquer convocação do Ministério da Cidadania.

A presidente da Caixa, Daniella Marques, já havia anunciado na véspera, em rede social, que o banco começaria a oferecer o empréstimo nesta terça.

O primeiro desconto será feito na folha de pagamento do auxílio de novembro para todos os empréstimos contratados até 31 de outubro. De acordo com o banco, o novo valor das parcelas, com o abatimento, poderá ser consultado nos aplicativos do Auxílio Brasil e no Caixa Tem a partir do dia 8 de novembro.

Como antecipou a Folha de S.Paulo, a taxa de juros na Caixa é de 3,45% ao mês ?um pouco abaixo do teto de 3,5% ao mês fixado pelo Ministério da Cidadania. O empréstimo poderá ser feito em até dois anos, em 24 parcelas mensais e sucessivas.

O valor máximo da parcela é de R$ 160 mensais (limitado a 40% do repasse permanente de R$ 400 do benefício). O acréscimo de R$ 200 ainda tem caráter temporário ?de agosto a dezembro deste ano? e não será considerado na base de cálculo da capacidade de pagamento dessas famílias. A parcela mínima mensal do desconto é de R$ 15.

Em um financiamento de 24 meses com parcelas fixas de R$ 160 a juros de 3,45% ao mês, o valor liberado poderá chegar a R$ 2.582, segundo simulação feita na calculadora do cidadão, do Banco Central. Quando o beneficiário do Auxílio Brasil tiver quitado a dívida, ele terá pago R$ 3.840, sendo R$ 1.258 de juros.

Em agências da Caixa na zona leste da capital paulista, muitos beneficiários que estavam na fila nesta terça, primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil de outubro, contaram ao jornal Folha de S.Paulo que o dinheiro extra viria em boa hora, mas também se mostraram temerosos com o risco de encolhimento e temiam o corte do benefício a partir do próximo ano.

BANCO DIZ QUE CONSIDEROU PERDAS PARA DEFINIR TAXA DE JUROS

A taxa para beneficiários do Auxílio Brasil é maior do que a do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de até 2,14% ao mês.

Segundo a vice-presidente de negócios de varejo da Caixa, Thays Cintra, o banco levou em consideração a possibilidade de perdas com o fluxo dos beneficiários do Auxílio Brasil ao definir a taxa de juros que iria operar nesta linha de crédito.

"A taxa de juros é precificada de acordo com as perdas. Esse é um produto novo, o INSS já é um produto maduro, que a gente já tem bastante histórico para poder estimar as perdas. A taxa acompanha a simulação de perda com base no estudo que é feito de entradas e saídas de beneficiários", afirmou.

Caso o beneficiário perca direito ao Auxílio Brasil enquanto o empréstimo ainda não tenha sido completamente quitado, a dívida permanece.

"Ele [beneficiário] continua com a dívida, mas a gente não tem como mais debitar [da conta em que a pessoa recebe o Auxílio Brasil], pode gerar uma possível inadimplência" afirmou Cintra.

A liberação das contratações ocorre a menos de três semanas do segundo turno das eleições e é usada como trunfo na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a vice-presidente de gestão corporativa, Danielle Calazans, o anúncio antes do segundo turno das eleições presidenciais "não foi nenhuma questão de fundo eleitoral".

Ela ressaltou que a medida foi amplamente debatida no Congresso Nacional, que o Ministério da Cidadania fez os ajustes regulatórios e que a Caixa é a operadora das políticas do governo federal.

No encontro com a imprensa para detalhar o início das operações, Calazans ocupou o posto de presidente em exercício, substituindo Daniella Marques, que está nos Estados Unidos. Segundo ela, a Caixa cumpre seu "papel social" ao incentivar a troca de uma dívida mais cara por uma mais barata e o empreendedorismo. "Entendemos que estamos no caminho certo", afirmou.

Desde segunda (10), a Caixa e mais 11 instituições estão autorizadas pelo Ministério da Cidadania a realizar empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

*

VEJA BANCOS E FINANCEIRAS QUE TÊM AUTORIZAÇÃO PARA FAZER O CONSIGNADO

- Caixa Econômica Federal

- Banco Agibank S/A

- Banco Crefisa S/A

- Banco Daycoval S/A

- Banco Pan S/A

- Banco Safra S/A

- Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

- Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

- Pintos S/A Créditos

- QI Sociedade de Crédito Direto S/A

- Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

- Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Os três maiores bancos privados do país -Itaú, Bradesco e Santander- estão entre as instituições que já afirmaram que não oferecerão essa linha de crédito. Especialistas consideram arriscada a modalidade de empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil.

AS PRINCIPAIS REGRAS DO EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL

- Taxa de juros: não pode ser superior a 3,5% ao mês

- Valor do desconto mensal: na Caixa varia de R$ 15 a R$ 160

- Prazo máximo: o empréstimo pode ser parcelado em até dois anos

- Liberação do dinheiro: em dois dias úteis após a aprovação do crédito e assinatura do contrato

- Documentos exigidos: RG ou carteira de motorista e CPF

QUEM PODE PEDIR O DINHEIRO

- Os clientes devem estar com o benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias

- O responsável familiar cadastrado no Auxílio Brasil precisa autorizar o empréstimo e o desconto no benefício

- Será preciso autorizar a instituição financeira a ter acesso a informações pessoais e bancárias

- O beneficiário terá que assinar um questionário com orientações de educação financeira

- O governo não poderá ser responsabilizado se o empréstimo não for pago ao banco

- O que bancos e financeiras não podem fazer

O QUE BANCOS E FINANCEIRAS NÃO PODEM FAZER

- Não há cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e outras taxas administrativas

- Não podem ligar para oferecer o consignado. Não é permitido qualquer tipo de marketing ativo para convencer o beneficiário a aderir ao crédito

- Não pode haver prazo de carência para o empréstimo começar a ser descontado do benefício