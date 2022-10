CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mega-Sena pode pagar nesta quinta-feira (13) o prêmio de R$ 17 milhões. O sorteio não vai acontecer na quarta-feira por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Se um apostador acertar sozinho as seis dezenas, leva toda a bolada para casa, já descontado o Imposto de Renda.

A reportagem fez uma lista de artigos de luxo que você poderia comprar caso ganhasse o prêmio e quisesse gastar tudo em apenas coisas caras.

IATE QUERIDINHO PELA ALTA SOCIEDADE BRASILEIRA

Com os R$ 17 milhões da Mega-Sena, dá para investir em três iates produzidos no Brasil pelo estaleiro Triton Yachts: o Triton 52 HT.

A embarcação tem aproximadamente 120 metros quadrados de área. O estaleiro afirma que pensou nesse iate para que os proprietários curtam os momentos em família.

A proa tem assentos retráteis para banhos de sol e relaxamento. Na área externa, além de ambiente para refeições, é possível optar por espaço gourmet com pia, tábua e churrasqueira elétrica ou a carvão. O preço parte de R$ 4,5 milhões, mas pode subir, dependendo das personalizações.

RÉPLICA DO CARRO DE JAMES BOND

Pensou em ter um carro que já foi usado pelo agente secreto mais famoso do mundo? Existem algumas réplicas do Aston Martin DB5, usado por James Bond, o 007, que foram para leilão recentemente.

No evento, foi oferecido um dos carros usados para algumas das acrobacias no filme "Sem Tempo Para Morrer".

O carro, que tem várias marcas das "raladas" nas cenas de perseguição, custou R$ 11 milhões. Com o prêmio da Mega-Sena, dava para comprar esse modelo e ainda ter R$ 6 milhões para sua própria aventura...

MANSÃO NO BAIRRO MORUMBI, EM SÃO PAULO.

Com os R$ 17 milhões do prêmio, dá para comprar uma bela casa no Morumbi, um dos bairros mais chiques da capital paulista.

A residência tem uma área social em mármore romano, com dois amplos ambientes, sala de jantar para 10 pessoas, sala de almoço, lavabo, terraço fechado com três ambientes, home theater com lareira e uma biblioteca em madeira.

São três suítes, sendo que a master é dupla, com closet e amplo banheiro. Ao todo, 900 m² de muito requinte para o novo milionário esbanjar à vontade.

UMA SUPER GARAGEM COM 30 MOTOS DE LUXO

Agora, se você é daqueles que gosta de moto, dê só uma olhada na lista de motocicletas que a reportagem montou com os R$ 17 milhões do prêmio da Mega-Sena. São 30 motos consideradas das mais caras do Brasil, que oferecem potência e muito conforto.

Veja só:

10 Ducati Superleggera V4 (R$ 1,1 milhão cada uma) -tem 234 cv e pesa 152kg

10 Ducati Panigale V4R (R$ 330 mil cada uma) -tem 234 cv e pesa 165 kg;

10 BMW K 1600 GTL (R$ 260 mil cada uma) -moto para viagem com para-brisa elétrico, trocas de marcha sem embreagem, assistente de marcha à ré e 160 cv de potência;

Com essa garagem, ainda sobra R$ 1,3 milhão para você colocar combustível e rodar milhares de quilômetros.