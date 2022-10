Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Programa Auxílio Brasil

Equipes do Ministério da Cidadania têm se reunido com autoridades estaduais e municipais, visando esclarecer eventuais dúvidas sobre conceitos e ferramentas do programa Auxílio Brasil.

Segundo o secretário-executivo da pasta, Luís Antônio Galvão, no âmbito da Jornada Auxílio Brasil já foram feitas visitas a “praticamente todos os estados”, com o objetivo de debater o tema com técnicos da área de assistência social.

“O governo federal é formulador de políticas públicas, mas quem faz a execução são estados e municípios”, disse hoje (13) o secretário durante entrevista ao programa Repórter Nacional, veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por meio da Rádio Nacional.