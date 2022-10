SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova pesquisa de locação do Secovi-SP aponta estabilidade na variação mensal do aluguel de imóveis na capital paulista com variação de 0,5% em setembro. No acumulado de 12 meses até setembro a alta é de 8%.

No recorte por tipo de imóvel, as propriedades de um dormitório tiveram variação de 0,65%, enquanto as de dois quartos registraram 0,5%.

Por região, uma propriedade de três quartos na zona Norte, em bom estado, tem hoje o aluguel médio de R$ 26 por m². Em bairros da zona Sul como Jardins, Moema e Vila Mariana, imóveis de dois dormitórios, em bom estado, registram valor médio de locação em torno de R$ 38 por m² de área útil ou construída.

No índice que avalia a velocidade média da contratação do imóvel o período de ocupação ainda está dilatado, oscilando entre 35 e 83 dias. Para casas e sobrados o tempo de espera é de 35 a 58 dias, e para os apartamentos gira entre 36 e 83 dias.

Como base de comparação, em 2019, antes da pandemia, esse intervalo variava de 17 a 44 dias.