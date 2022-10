Reprodução - Internet

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Auxílio Gás será pago a 5,98 milhões de famílias em outubro. O valor do benefício é de R$ 112 e o calendário de pagamentos varia de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

O Auxílio Gás é pago no mesmo dia que o Auxílio Brasil para as pessoas que têm direito aos dois benefícios.

COMO SABER SE TENHO DIREITO?

A pessoa pode consultar a situação do benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil (para Android ou iOS), aplicativo Caixa Tem (para Android ou iOS) ou pelo telefone 111. Para dúvidas, os beneficiários devem entrar em contato pelo número 121.

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO GÁS?

As famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo.

O Programa também contempla famílias que tenham na sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscritas ou não no Cadastro Único.

Para as famílias inscritas no Cadastro Único, o pagamento do benefício do Auxílio Gás será feito ao Responsável Familiar, preferencialmente à mulher, devendo ser ela indicada no cadastro.

Para famílias não inscritas no Cadastro Único com beneficiários do BPC, o pagamento será feito ao titular do benefício assistencial ou seu Responsável Legal.

QUEM RECEBE O AUXÍLIO GÁS?

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários. Em outubro, 2,83 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás. No Sudeste, o número de famílias é de 1,98 milhão, no Norte são 562 mil, no Sul, 392 mil e Centro-Oeste, 199 mil famílias.

São Paulo é o estado com maior número de famílias atendidas (813 mil), seguido de Bahia (730 mil), Rio de Janeiro (564 mil), Minas Gerais (525 mil), Pernambuco (463 mil) e Ceará (420 mil).

NOVO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO BRASIL E AUXÍLIO GÁS, DE ACORDO COM O NÚMERO FINAL DO NIS:

Final de NIS 1 ? 11 de outubro (já pago)

Final de NIS 2 ? 13 de outubro (já pago)

Final de NIS 3 ? 14 de outubro

Final de NIS 4 ? 17 de outubro

Final de NIS 5 ? 18 de outubro

Final de NIS 6 ? 19 de outubro

Final de NIS 7 ? 20 de outubro

Final de NIS 8 ? 21 de outubro

Final de NIS 9 ? 24 de outubro

Final de NIS 0 ? 25 de outubro

VALOR DO AUXÍLIO GÁS

O benefício é de R$ 112 e corresponde ao valor médio de um botijão de gás de 13 quilos. Em 2023, o Auxílio volta a ser de metade do valor médio do botijão.