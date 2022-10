SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se você está pensando em comprar uma televisão nova para assistir aos jogos da Copa do Mundo no Catar, com certeza você já se deparou com os televisores "gigantes", com mais de 65 polegadas.

São modelos mais completos das marcas, que possuem mais recursos e proporcionam uma experiência maior de imersão devido ao tamanho do visor.

No entanto, antes de comprar uma TV deste tamanho, é preciso levar alguns pontos importantes em consideração.

Para começar, você deve pesquisar se a parede ou o rack da sua casa, onde o televisor vai ser instalado, comporta uma televisão "gigante".

Tendo espaço disponível para instalação do equipamento, verifique também a distância do sofá: recomenda-se uma distância de 2,5 metros para TV de 65 polegadas ou mais, para uma visualização confortável de toda a tela.

Outro ponto a se pensar é a qualidade da imagem exibida.

A maioria das televisões "gigantes" possui tecnologia 4K, também chamada de Ultra HD ou ultradefinição. Basicamente, esses visores contam com quatro vezes mais pixels (pontos na tela) que um aparelho Full HD. Um eletrônico 4K tem resolução 3.840 x 2.160 pixels, enquanto um Full HD tem 1.920 x 1.080 pixels.

Isso implica que sua televisão só vai funcionar na sua totalidade quando transmitir conteúdo em ultradefinição.

A maioria dos canais de televisão aberta no Brasil transmite em Full HD e a oferta de conteúdo 4K nos serviços de streaming é mais restrita, geralmente disponível em alguns planos mais caros ou em poucas séries e filmes.

Alguns televisores oferecem tecnologias de redimensionamento, em que o sistema interno identifica conteúdo de resolução mais baixa e aprimora artificialmente a imagem para chegar mais perto do 4K.

Caso não tenha essa opção e não seja transmitido em ultradefinição, o jogo da seleção brasileira em Full HD na sua TV pode acabar ficando pixelado.

SMART TV 65" LED 4K - LG

A TV conta com processador que remove ruídos gráficos e cria cores mais vibrantes nas transmissões. O equipamento é capaz de redimensionar e reproduzir imagens de baixa resolução com qualidade próxima a das imagens 4K. Para os fãs de futebol, a LG apostou em recriar a atmosfera do estádio em casa através da conectividade com caixas de som Bluetooth, o que cria uma experiência de som surround sem fios. O aparelho também traz o serviço de Alerta Esportivo, que avisa quando o seu time vai jogar para você não perder nenhum jogo.

Preço: R$ 3.651,12

ANDROID TV 65" LED 4K - PHILIPS

Assim como o modelo anterior, este televisor da Philips possui um visor de LED, uma tecnologia de iluminação de fundo que permite que alguns pontos sejam iluminados separadamente, melhorando a definição das imagens. Como diferenciais, a Android TV da Philips apresenta comando de voz integrado ao controle remoto através da Google Assistente e Chromecast integrado, para transmissão de conteúdo diretamente do seu celular. Também é compatível com o Google Nest. Para garantir uma experiência mais imersiva de quem está assistindo, possui um design sem bordas.

Preço: R$ 3.961,04

SMART TV 70" QLED 4K - SAMSUNG

Neste modelo de 70 polegadas, a Samsung traz a tecnologia Qled, uma evolução do LED. A letra "Q" faz referência a um semicondutor 10 mil vezes menor que um fio de cabelo, colocado entre o visor e a luz de fundo. Isso serve para aumentar a precisão geral das cores e o brilho. Possui um design slim, com apenas 2,5 cm de espessura, sendo a mais fina dessa seleção. Para os fãs de futebol, permite dividir o visor entre o que está sendo transmitido e a tela do seu celular, para que você acompanhe ao mesmo tempo a transmissão e as estatísticas do jogo.

Preço: R$ 6.999,00

ANDROID TV 65" QLED 4K - TCL

A TCL oferece a tecnologia Qled com um preço mais acessível, para quem não quer desembolsar mais de R$ 6 mil em uma TV. Além disso, possui as vantagens de ser uma Android TV. Isto é, o equipamento possui integração com todo o ecossistema Google, indo desde o espelhamento do celular via Chromecast embutido, passando pelo uso da Google Assistente para controle via comando de voz e compatibilidade com o Google Nest. Apesar disso, clientes que compraram a TV relatam que o processador deixa o sistema da televisão lento.

Preço: R$ 4.709,00

SMART TV 65" OLED 4K - LG

Esse televisor da LG tem tecnologia Oled. Neste caso, os pixels são orgânicos e se autoiluminam, o que traz mais qualidade às imagens e maior nível de contraste É o chamado "preto puro", já que os pontos escuros do vídeo ficam apagados e não emitem qualquer luz. Também possui serviço de Alerta Esportivo e conectividade com caixas de som Bluetooth. Como diferencial, o modelo Oled tem processador que garante movimentos mais suaves em imagens rápidas, e também certificação de baixa emissão de luz azul, causando menos desconforto para quem está assistindo às transmissões.

Preço: R$ 6.399,00